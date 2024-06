Journée mondiale de la sécurité alimentaire : CARPHA s’attaque aux maladies d’origine alimentaire et aux grands rassemblements

Dominica News Online –

CARPHA (Agence de santé publique des Caraïbes), en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), marque la Journée mondiale de la sécurité alimentaire le 7 juin, en mettant l’accent sur le thème pour 2024 : “Sécurité alimentaire : se préparer à l’inattendu”. Ce thème souligne la responsabilité collective d’assurer la sécurité alimentaire et appelle à une participation active de toutes les parties prenantes.

Les maladies d’origine alimentaire continuent de représenter une menace importante pour la santé publique dans les Caraïbes et dans le monde, avec environ une personne sur dix dans le monde souffrant de maladies causées par des aliments contaminés chaque année. La région des Caraïbes, y compris les États membres de la CARPHA (CMS), a été témoin d’une augmentation inquiétante des cas et des épidémies de maladies d’origine alimentaire, en particulier dans les secteurs du tourisme et des bateaux de croisière. Ces maladies n’entraînent pas seulement la maladie et la mort, mais aussi des charges économiques considérables pour les pays, ayant un impact sur le commerce, le tourisme et la réputation en général.

Diverses mesures doivent être prises à différents niveaux pour remédier à une sécurité alimentaire compromise :

Les gouvernements devraient mettre à jour les plans nationaux d’intervention d’urgence en matière de sécurité alimentaire, renforcer les systèmes de contrôle des aliments, améliorer la surveillance, la coordination et la communication.

Les entreprises du secteur alimentaire doivent améliorer leurs plans de gestion de la sécurité alimentaire, encourager la collaboration, partager les meilleures pratiques et communiquer efficacement avec les consommateurs.

Les consommateurs jouent un rôle crucial en signalant les incidents liés à la sécurité alimentaire et en y réagissant rapidement.

À la lumière d’une étude de l’OMS datant de 2021 et révélant une incidence élevée de la FBD lors de rassemblements de masse, tels que les matchs de cricket et les festivals alimentaires, CARPHA reste proactive, en particulier alors que les Caraïbes se préparent à accueillir la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC en mai/juin 2024. En collaboration avec les acteurs de la santé et du tourisme dans les six pays hôtes, CARPHA renforce la surveillance, les capacités d’intervention, les services de laboratoire et les protocoles de sécurité alimentaire afin de garantir un environnement sûr et sain aux participants.

Grâce à des programmes de formation complets destinés aux vendeurs de denrées alimentaires et à la mise en place d’un système de surveillance des rassemblements de masse, la CARPHA vise à atténuer les risques associés à la FBD lors de grands événements. En adoptant une approche intégrée qui englobe l’épidémiologie, les analyses de laboratoire, les facteurs environnementaux et les considérations vétérinaires, CARPHA ouvre la voie à la promotion de la sécurité alimentaire dans la région des Caraïbes. En mettant l’accent sur le renforcement des capacités, la recherche, les enquêtes sur les épidémies et les mesures de contrôle rigoureuses, la CARPHA s’engage à protéger la santé publique et à améliorer les normes de sécurité alimentaire dans les Caraïbes.

Le Dr Lisa Indar, directrice de la division Surveillance, prévention et contrôle des maladies à la CARPHA, souligne l’importance de la sécurité alimentaire pour soutenir les activités économiques dans la région diversifiée des Caraïbes : “La sécurité alimentaire est cruciale pour soutenir la productivité économique dans la région des Caraïbes, qui dépend du tourisme et présente une grande diversité culinaire. La CARPHA contribue à la sécurité alimentaire régionale en améliorant la surveillance des maladies d’origine alimentaire et la sécurité alimentaire dans ses 26 États membres.

