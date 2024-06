Le Dr Fontaine recommande vivement : Mettre de côté les rancunes et saisir les opportunités

Dominica News Online –

Thomson Fontaine prononçant le discours d’ouverture du sommet économique.

Le leader politique du Parti ouvrier unifié (UWP), le Dr Thomson Fontaine, appelle le public à mettre de côté ses rancœurs personnelles et à laisser le passé derrière lui.

Il a prononcé le discours principal lors de la cérémonie de remise des prix du sommet de la relance économique de la Dominique, qui avait pour thème “Planifier le développement durable” : “Planifier le développement durable”.

“Je vous demande donc ce soir de mettre de côté vos rancunes personnelles…”, a-t-il lancé. “Laissons le passé là où il est, cessons de considérer notre voisin comme notre ennemi, dont il faut parler et dont il faut détruire le nom et le caractère”.

M. Fontaine a ajouté : “Faisons en sorte que notre sueur, notre labeur et nos efforts servent à quelque chose. Arrêtons les paroles en l’air. Faisons ce que nous avons à faire.”

Il a ajouté : “Travaillons, planifions”.

M. Fontaine estime que la grandeur réside dans la capacité à planifier, à penser et, surtout, à créer des opportunités et des conditions permettant à tous de réussir à construire une économie forte et dynamique.

En outre, il a fait valoir que depuis trop longtemps, le parti a vu la Dominique glisser douloureusement sur la voie de la ruine économique.

“Des vies ont été bouleversées, des familles ont émigré en grand nombre et nos jeunes, en particulier, continuent de souffrir”, a fait remarquer M. Fontaine.

Il estime qu’il est important de réfléchir aux milliers de Dominicains qui ont émigré à l’étranger, vivant aux États-Unis, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

“Il est important pour nous, membres de la diaspora, d’établir des partenariats avec nous, ici à la Dominique”, a-t-il déclaré. “Et je ne parle pas de l’économie des barils, mais simplement de l’aide à vos familles.

M. Fontaine a souligné que les Dominicains devaient commencer à “établir des partenariats dans le domaine des affaires, des partenariats qui peuvent fournir des ressources pour aider à construire des usines, à trouver des capitaux, à mettre notre population au travail”.

Et de poursuivre : “Je pense qu’il est temps que nous passions à ce niveau”.

Il est convaincu que si les Dominicains se réunissent par groupes de cinq ou de dix et rassemblent leurs ressources, “nous pouvons faire beaucoup de choses ici à la Dominique”.

“Je pense qu’il est temps de mettre l’accent sur ce point, car nos concitoyens de la Dominique souffrent”, a fait remarquer M. Fontaine. “Ils ont traversé des moments très difficiles ici à la Dominique.

Parallèlement, M. Fontaine a affirmé que la Dominique pouvait nourrir l’ensemble des Caraïbes.

“Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la Dominique peut nourrir les Caraïbes et qu’elle est véritablement le grenier à blé des Caraïbes”, a-t-il fait remarquer.

En outre, M. Fontaine a indiqué qu’il voyait des possibilités de progrès dans l’abondance des ressources en eau de la Dominique : “Je vois des possibilités dans nos herbes et nos épices, y compris la marijuana, le Bay Oi et d’autres mélanges qui sont tous uniques à la Dominique”, a-t-il affirmé. “Je vois des opportunités dans notre secteur des énergies renouvelables dans les îles françaises voisines.

Il a ajouté : “Et oui, je vois une opportunité dans les jeunes gens brillants de ce pays qui semblent peut-être rivés à leur téléphone, mais même en cela il y a une opportunité, parce que l’avenir de ce monde est dans ces gadgets dont nos jeunes sont si friands. C’est pourquoi nous devons planifier, élaborer des stratégies et combiner nos efforts et nos ressources pour rendre possible l’impossible”.

