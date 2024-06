La famille cherche des réponses au sujet de la mort d’Amber Martinez à cause d’un airbag défectueux

Cayman Compass

Par Norma Connolly –

La famille de feu le Dr Amber Martinez affirme que sa quête de réponses concernant sa mort due à une pièce défectueuse d’un airbag explosif se poursuivra.

Le jury de la Coroner’s Court a rendu mercredi un verdict de mort par mésaventure, après avoir entendu des témoignages selon lesquels un fragment métallique du gonfleur de l’airbag avait pénétré dans le cou d’Amber Martinez “comme une balle”, la tuant sur le coup, avant que sa voiture ne s’enflamme.

Cette preuve n’a été révélée qu’après que la famille Martinez a engagé des avocats et des experts pour prouver que les éclats métalliques retrouvés dans son cou lors de l’analyse post mortem avaient causé sa mort.

Dans un communiqué publié jeudi, la famille a déclaré que grâce aux “efforts et au travail acharné” de ses avocats de Newsome Melton et de HSM Chambers, de ses témoins experts, du coroner Angelyn Hernandez et du jury de l’enquête, “nous avons pu établir qu’Amber a été tuée par la rupture du gonfleur Takata de la Honda qu’elle conduisait”.

Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a d’abord supposé que le fragment métallique avait probablement été transféré sur le corps de la victime au cours de l’incendie qui a ravagé la voiture, mais il a ensuite modifié ses conclusions après que Michael DiCicco, un expert engagé par la famille, a déterminé de manière catégorique que le fragment faisait partie du tube d’appoint de l’airbag.

Mme Martinez, âgée de 29 ans, avait obtenu son diplôme de médecin quelques mois seulement avant sa mort, à la faculté de médecine de l’université de Pécs, en Hongrie. Elle avait commencé un nouvel emploi à la Health Services Authority et se rendait à son travail lorsque l’accident s’est produit.

“Amber est devenue médecin car elle voulait faire la différence dans ce monde, une personne à la fois”, a déclaré la famille. “Nous savons que son court passage sur cette terre lui a permis d’avoir un impact sur les individus, mais nous étions loin de nous douter qu’elle continuerait à le faire dans la mort.

“Notre quête pour exiger des réponses de Honda et Takata se poursuivra !

Le Dr Amber Martinez est décédée dans un accident de voiture dans la matinée du 21 octobre 2022. Un tribunal coroner a appris que la voiture qu’elle conduisait faisait l’objet d’un rappel d’airbag défectueux. – Photo de la famille : Dossier



Leur propre enquête

La famille poursuit : “Le deuil place l’individu dans un espace émotionnel et psychologique très difficile. Alors que nous traversions les vagues du deuil, nous avons non seulement dû mener notre propre enquête pour trouver des réponses, mais nous avons également dû faire appel à des avocats étrangers et locaux pour approfondir l’enquête et trouver des réponses”.

La famille déclare vouloir s’assurer que tous les automobilistes des îles Caïmans sont conscients de l’impact du rappel des airbags Takata et “de la gravité et du danger de cette situation”.

“Votre vie ou celle d’un être cher peut être en jeu”, ont-ils ajouté.

Ils ont souligné que le défaut au cœur du rappel Takata, qui a fait 27 morts et plus de 400 blessés rien qu’aux États-Unis, ne se limite pas aux véhicules Honda. Il s’agit de 19 constructeurs automobiles différents, de 34 marques et de plusieurs années-modèles.

Le rappel de Takata est le plus grand rappel de véhicules jamais enregistré, puisqu’il concerne au moins 100 millions de véhicules dans le monde entier.

La famille Martinez souhaite exhorter tous les automobilistes à vérifier immédiatement le numéro de châssis et le numéro d’identification de leur véhicule afin de s’assurer qu’ils ne conduisent pas un véhicule doté d’un “tic-tac à retardement”.

Ils ont déclaré qu’il s’agissait d’un véhicule avec une “bombe à retardement à l’intérieur”.

Les parents d’Amber, Barry et Joanna, ainsi que sa sœur Chynna, ont assisté aux trois jours d’enquête, tout comme plusieurs autres membres de la famille et amis.

La famille a déclaré qu’elle pensait avoir une “responsabilité morale et un devoir civique” en tant que citoyens des îles Caïmans pour s’assurer que les autres membres de leur communauté qui pourraient être victimes des airbags défectueux soient “informés et sensibilisés”.

“Nous savons également qu’Amber n’en attend pas moins de nous”, ont-ils déclaré.

“Notre objectif est donc de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire passer le message que ces airbags Takata peuvent tuer ! Un airbag Takata nous a enlevé Amber : Amber n’était pas seulement notre fille, mais aussi notre petite-fille, notre sœur, notre nièce, notre cousine et notre amie. Personne d’autre ne devrait subir le même sort”.

Ils ont ajouté : “Nous demandons instamment à tous les autres automobilistes des îles Caïmans et des îles voisines des Caraïbes de prendre note de ce rappel Takata incroyablement dangereux, alors que nous continuons à essayer de ‘sauver des vies avec Amber'”.

Dans leur déclaration, ils ont également remercié “tous les membres de notre famille et nos amis qui ont été à nos côtés à chaque étape du chemin, alors que nous essayions de naviguer dans ce voyage très difficile : la vie sans Amber. Leur amour et leur soutien au cours des 19 derniers mois ont été incommensurables et très appréciés.”

