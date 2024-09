Journée mondiale du tourisme : Promouvoir la paix par le tourisme

Le 27 septembre marque la Journée mondiale du tourisme, un événement célébré chaque année pour mettre en lumière le rôle crucial que joue le tourisme dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations. Selon l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, le secteur du tourisme n’est pas seulement un moteur socio-économique pour les pays en développement, mais il crée également des opportunités de rencontre et de dialogue dans des contextes non conflictuels. Cette année, le thème retenu est « Tourisme et paix ».

À cette occasion, la Banque interaméricaine de développement (BID) met en avant son engagement à rassembler les parties prenantes de différents secteurs pour encourager la croissance économique et le changement social en Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC). Voici quelques initiatives phares.

1. Responsabilité sociale : Une meilleure santé pour un tourisme plus sûr

Dans la région des Caraïbes, la BID a collaboré avec des pays comme la Barbade, le Belize et les Bahamas, ainsi qu’avec l’Agence de santé publique des Caraïbes (CARPHA) et l’Association des hôtels et du tourisme des Caraïbes (CHTA), pour renforcer les capacités de surveillance post-Covid-19 dans l’industrie hôtelière. Cette initiative a contribué à relancer les voyages tout en améliorant la qualité de l’expérience des visiteurs. Ce projet a également établi un lien entre tourisme et santé, favorisant la responsabilité sociale dans le secteur de l’hospitalité.

2. Innovation et entrepreneuriat : Stimuler la compétitivité

Le tourisme est un vecteur d’innovation et de croissance économique. Au Brésil, en partenariat avec SEBRAE, la BID a soutenu un programme visant à rendre les destinations touristiques plus compétitives grâce à la gouvernance, l’innovation et la technologie. Ce programme offre aux opérateurs de petites entreprises touristiques des outils de gestion novateurs pour améliorer leurs performances. Au Chili, un système de compétitivité touristique (SICET) a été mis en place pour aider les entreprises à surmonter les défis structurels et à mieux s’adapter aux tendances mondiales.

3. Éducation et formation des jeunes : Ouvrir les portes de l’avenir

À Salvador de Bahia, au Brésil, le projet Prodetur Bahia a contribué à la formation professionnelle de 125 jeunes issus de milieux défavorisés, leur offrant ainsi une meilleure inclusion sur le marché du travail, notamment dans les secteurs liés au tourisme. Ce projet a brisé les barrières entre le tourisme et les services sociaux, montrant comment l’éducation et la formation peuvent non seulement renforcer la confiance en soi, mais aussi promouvoir la paix.

4. Diversité et égalité des genres : Soutenir les populations marginalisées

Toujours à Salvador de Bahia, un autre projet de la BID a mis l’accent sur la durabilité environnementale, socioculturelle et économique des activités touristiques. En valorisant la culture locale et les populations afrodescendantes, qui représentent 80 % de la population de la ville, ce projet a permis une répartition plus équitable des bénéfices économiques liés au tourisme. Une nouvelle initiative, le programme Salvador Capital Afro, vise à réduire les inégalités de revenus au sein de la population afrodescendante employée dans le secteur touristique.

5. Promouvoir le dialogue régional et les alliances : La voie des Jésuites

La BID a soutenu le développement de « La voie des Jésuites », une route touristique régionale reliant 55 sites du patrimoine jésuite, dont 19 classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce projet vise à renforcer la coopération entre les autorités touristiques de l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, tout en stimulant l’innovation et le marketing digital autour de ce patrimoine historique.

6. Gestion environnementale : Favoriser la durabilité pour la paix

En répondant aux défis environnementaux, le tourisme durable peut jouer un rôle clé dans la promotion de la paix en encourageant la coopération. À la Barbade, la BID a soutenu la diversification des produits touristiques, en mettant l’accent sur le tourisme culturel et écologique. De plus, en Haïti, le programme de tourisme côtier durable a été lancé pour protéger le patrimoine naturel et culturel de la côte sud, tout en prenant en compte les vulnérabilités face aux événements climatiques.

7. Transparence et meilleure gouvernance : Assurer un tourisme durable

Enfin, la BID s’efforce de promouvoir la transparence et la gouvernance dans le tourisme par le biais d’observatoires du tourisme en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces observatoires recueillent des données économiques, sociales et environnementales pour aider à la prise de décision et assurer une gestion plus responsable et équitable des destinations touristiques.

Un engagement vers un tourisme durable et pacifique

La Banque interaméricaine de développement reste fermement engagée à promouvoir un tourisme durable en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ces initiatives montrent que le tourisme peut non seulement contribuer à la croissance socio-économique, mais aussi préserver l’environnement et encourager la paix, tout en renforçant l’inclusion sociale et la diversité.

J’aime ça : J’aime chargement…