La 8e Conférence de coopération internationale de l’AEC met en lumière la transformation numérique et la conservation de l’environnement dans la Grande Caraïbe

La 8e Conférence sur la coopération internationale de l’AEC, qui s’est tenue à Paramaribo, au Suriname, le 7 mai 2024, a rassemblé des experts régionaux et internationaux, des décideurs politiques, des parties prenantes et des partenaires de développement pour explorer les questions urgentes et les opportunités auxquelles la région est confrontée. Sous le thème “Propulser la Grande Caraïbe à travers les voies du développement durable”, la conférence a facilité les discussions sur des sujets clés tels que la transformation numérique, la conservation de l’environnement, le commerce et le tourisme, et a souligné l’importance d’adopter des solutions innovantes pour relever les défis d’un paysage mondial en pleine évolution.

Le Président du Conseil des ministres de l’AEC, S.E. Albert Ramdin, a prononcé le discours de bienvenue et a souligné l’importance de la coopération régionale au sein de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) pour renforcer l’intégration économique, le commerce et l’investissement dans la région de la Grande Caraïbe. Il a souligné le rôle crucial des réseaux de transport dans la facilitation du commerce, du tourisme et de la récupération en cas de catastrophe, et a appelé à des approches inventives pour améliorer la connectivité physique. Le ministre a mis l’accent sur les pratiques durables en matière de tourisme et sur la préservation des écosystèmes de mangrove afin de relever les défis environnementaux tels que le changement climatique et l’afflux de sargasses. Il a souligné la possibilité de transformer les algues marines d’une menace en une ressource précieuse pour diverses industries. Il a également souligné l’importance de la numérisation pour améliorer l’efficacité des entreprises. Un appel à une coopération solide et à des actions concrètes pour améliorer les moyens de subsistance des populations de la Caraïbe a été lancé.

Le Secrétaire général de l’AEC, Rodolfo Sabonge, a prononcé le discours d’ouverture et a souligné l’impact profond du changement climatique sur la région, en insistant sur la nécessité d’une coopération internationale pour relever les défis mondiaux. Il a évoqué les progrès réalisés en matière de développement durable au cours de son mandat, soulignant l’engagement de l’AEC en faveur de l’innovation et de l’intégration pour l’amélioration de la Caraïbe. Il a souligné la diversité des projets présentés lors de la huitième Conférence sur la coopération internationale, qui témoignent de l’engagement de la région en faveur d’un développement durable et équitable. Il a réaffirmé le rôle de l’AEC en tant que force centrale dans la recherche de solutions durables pour la Caraïbe, en accord avec les aspirations de ses habitants à un développement digne et équilibré.

La directrice de la coopération internationale du ministère des affaires étrangères et du culte de la République du Costa Rica, S.E. Carolina Molina-Barrantes, a exprimé sa gratitude au gouvernement hôte pour son hospitalité et l’excellente organisation de l’événement lors de son discours d’ouverture. Elle a souligné l’importance culturelle et architecturale de Paramaribo, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Représentant le Comité spécial pour la coopération et la mobilisation des ressources, elle a souligné l’importance de la coopération internationale pour relever les défis régionaux et mondiaux communs tels que la conservation de l’environnement, la crise climatique, l’atténuation des risques de catastrophe, le soutien au commerce et aux petites entreprises, et la promotion du tourisme durable. L’ambassadeur a appelé à un dialogue actif et à un partenariat entre les membres de l’AEC et les alliés extérieurs afin de forger des alliances stratégiques qui répondent aux priorités fixées par le Conseil des ministres, en mettant l’accent sur la défense des pays à revenu intermédiaire des Caraïbes pour qu’ils continuent à recevoir un soutien international adapté, malgré leur niveau de revenu.

Le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes (CCG) du Golfe, Jasem Mohamed AlBudaiwi, a également pris la parole lors de la conférence pour affirmer l’engagement du CCG à collaborer avec l’Association des États de la Caraïbe, en soulignant les efforts conjoints visant à promouvoir la croissance économique grâce à l’innovation et à la gestion responsable des ressources. Il a souligné les possibilités d’investissement et le potentiel de développement que partagent les deux régions, en mettant l’accent sur l’établissement d’un bloc économique efficace sur les scènes régionale et internationale. Il a réaffirmé que le CCG était prêt à faire progresser ces objectifs grâce à des plans d’action pragmatiques et à une volonté politique constructive, reflétant un véritable esprit de coopération et un avenir prometteur pour les deux communautés.

La conférence s’est concentrée sur plusieurs questions essentielles, notamment le besoin urgent de transformation numérique dans le secteur des transports afin d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la durabilité. Les discussions ont également porté sur le rôle essentiel de la technologie numérique dans l’autonomisation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui leur permet d’être plus compétitives et de s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Les thèmes environnementaux ont occupé une place prépondérante, avec un accent particulier sur la préservation des mangroves dans la Grande Caraïbe pour la protection côtière, la biodiversité et la résilience climatique.La désignation de la mer des Caraïbes en tant que zone spéciale pour le développement durable a également été un élément clé. Les participants ont identifié des solutions innovantes à la crise des sargasses et la promotion d’un tourisme de niche pour promouvoir les attractions culturelles et naturelles uniques de la région comme étant des priorités pour la région.

En outre, le lancement de la 3ème édition du Catalogue de la Coopération Sud-Sud de l’AEC a mis en lumière des projets de coopération régionale réussis et sert de ressource pour encourager la collaboration et le partage des meilleures pratiques entre les Etats de la Caraïbe.

La 8ème Conférence de coopération internationale de l’AEC a réaffirmé le rôle de l’Association en tant que catalyseur de la coopération et de l’intégration régionales, en fournissant une plateforme de dialogue, de collaboration et de partenariat entre ses membres et les parties intéressées.

J’aime ça : J’aime chargement…