Les forces de l’ordre de la Dominique suivent la formation de l’OIM sur la gestion des frontières

OIM Dominique –

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a conclu avec succès son programme de formation des formateurs sur des sujets clés de l’immigration et de la gouvernance des frontières du 15 au 16 mai 2024. Cette initiative, qui s’est tenue à Roseau, a rassemblé un groupe d’agents d’application de la loi, dans le but de les doter des compétences et des connaissances nécessaires pour mener des sessions de formation efficaces, qui seront diffusées auprès d’un public plus large de fonctionnaires du gouvernement à travers la Dominique dans les mois à venir.

Le programme de formation des formateurs s’est concentré sur la création d’un groupe de formateurs compétents capables de diffuser des connaissances essentielles sur l’immigration et la gouvernance des frontières. La formation de deux jours comprenait un programme bien équilibré conçu pour développer les compétences de base et les compétences avancées.

Le premier jour, les participants ont été initiés aux objectifs stratégiques du programme, aux dynamiques migratoires mondiales, aux diverses modalités d’apprentissage et aux méthodologies efficaces pour l’engagement du public. Le deuxième jour a été consacré à des sujets spécifiques tels que la gestion des documents d’identité et de voyage, les cadres réglementaires de la migration et les stratégies de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, entre autres. La formation a également abordé la question de l’impact du genre sur les différentes politiques concernant les migrants.

Selon l’inspecteur chargé de l’immigration, Deryck St. Rose, “cette formation est importante car elle nous permet [à l’immigration] de mieux comprendre ce qu’il faut rechercher lorsque des personnes viennent d’autres pays pour s’installer en Dominique”. Il a exprimé le besoin d’être en mesure d’acquérir ces connaissances pour les partager avec d’autres officiers.

Des participants comme le caporal de police Pertrina Dupigny ont fait part de leur enthousiasme et de la valeur qu’ils ont retirée de la formation.

“Normalement, quand on entend parler de traite des êtres humains, on pense à quelqu’un qui emmène quelqu’un d’un endroit à un autre à des fins illégales. Mais lorsqu’on se penche vraiment sur le sujet, on se rend compte de tout ce qu’impliquent la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, ainsi que les diverses épreuves et tribulations que les migrants doivent traverser. C’est très touchant, surtout quand il s’agit d’enfants”, a expliqué M. Dupigny.

Une fois la FdF achevée avec succès, il est prévu que les participants transmettent cette formation en cascade à d’autres fonctionnaires dans les mois à venir. La formation en cascade reflétera le programme complet de la FdF, garantissant une diffusion cohérente et complète des connaissances.

Le programme de formation des formateurs de l’OIM représente un investissement stratégique dans le développement professionnel des agents de l’immigration et des douanes de la Dominique. “En créant un cadre de formateurs qualifiés, le programme vise à renforcer la gouvernance frontalière du pays et à améliorer la capacité des fonctionnaires du gouvernement à gérer efficacement les migrations”, a déclaré le facilitateur de l’OIM, Vynliz Dailey.

