La Dominique accueillera pour la première fois le CARYFED cette année

Pour la première fois, la Dominique sera l’hôte des activités du Forum de la jeunesse des Caraïbes sur l’environnement et le développement (CARYFED) cette année. CARYFED est une activité qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative Project Discovery Dominica (PDDOM). Il s’agit d’un programme d’études à l’étranger dans le cadre duquel des étudiants se rendent dans un territoire des Caraïbes afin d’étudier et de mener une étude comparative sur un thème d’importance pour le développement régional, tout en animant des séminaires et des symposiums et en y participant.

Les activités se dérouleront du mercredi 7 août au samedi 17 août, sous le thème : “L’écotourisme durable dans les Caraïbes”.

La Dominique a participé au CARYFED pour la toute première fois l’année dernière, lors des activités organisées à Trinité-et-Tobago.

“C’est une grande chose pour nous, car nous n’avons participé que l’année dernière et maintenant, nous accueillons cette année”, a déclaré Beverly Leblanc, administratrice de CARYFED, lors d’une interview exclusive avec Dominica News Online (DNO). “Tous ceux qui viendront en Dominique viendront pour la première fois, ce qui est une très bonne chose pour notre produit touristique.

Elle a également souligné que Project Discovery Dominica et CARYFED Dominica seront bientôt officiellement enregistrés en Dominique, “nous espérons donc avoir un lancement deux-en-un”.

En outre, M. Leblanc appelle les propriétaires d’entreprises et les particuliers à donner un coup de main pour parrainer un étudiant, car certains d’entre eux pourraient ne pas être en mesure de payer l’activité d’une semaine, qui coûte EC$1540.

“En ce qui concerne le parrainage, nous avons reçu des demandes écrites. Je dois dire que pour CARYFED, chaque participant doit payer des frais…”, a-t-elle indiqué. “Nous demandons des sponsors et nous espérons que quelqu’un pourra au moins parrainer un jeune pour qu’il participe à l’événement et qu’il pourra également parrainer certaines de nos activités.

Mme Leblanc a indiqué que la Dominique espérait accueillir une soixantaine de participants de toute la région.

La responsable de la communication du PDDOM, Geyoudena Desir, a souligné que l’un des points forts de CARYFED est l’engagement des participants dans des projets de service communautaire qui devraient avoir lieu du 8 au 9 août 2024.

Quelques membres de Project Discovery Dominica

“Le projet Discovery est axé sur le service communautaire et l’engagement des jeunes. Au sein de CARYFED, nous aurons donc deux possibilités de service communautaire, l’une étant l’engagement au service de la communauté”, a-t-elle déclaré. “Nous nous concentrerons principalement sur notre communauté d’accueil, Portsmouth, et nous aimerions trouver des projets au sein de l’école et de la communauté qui doivent être réalisés et nous aurons nos contingents de différentes îles des Caraïbes ainsi que de la Dominique, qui participeront à ces projets.

En outre, elle a déclaré qu’il serait très utile que différentes organisations de cette communauté présentent une liste des zones de Portsmouth qui ont besoin d’une attention particulière.

“Nous organisons un événement là-bas et nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe à Portsmouth, mais par exemple, si différentes organisations viennent nous voir pour nous dire que cet arrêt de bus a besoin d’être repeint, que cette route a besoin d’être rénovée, cela nous serait très utile”, a expliqué Mme Desir.

L’autre possibilité de service communautaire qu’elle a mentionnée est la “Présentation de service communautaire”.

“Les participants doivent présenter les diverses activités de service qu’ils ont menées dans leur pays d’origine entre le 1er septembre 2023 et le 31 juillet 2024. “La raison pour laquelle nous avons interrompu le projet en juillet est que CARYFED se déroule en août et que nous ne pouvons pas comptabiliser les heures de service communautaire effectuées pendant la période CARYFED…”

Les participants prendront également part à six visites différentes, à savoir la visite du nord et du nord-est, la visite de la vallée, la visite de Kalinago, la visite du sud et de la ville, l’équitation et la visite de la ferme, ainsi qu’une randonnée sur le segment cinq du Waitikubuli Trail.

Les participants doivent également assister à cinq sessions de conférences sur le thème de l’écotourisme durable dans les Caraïbes : Écotourisme et technologie, écotourisme indigène et préservation culturelle, écotourisme et changement climatique, études de cas et écotourisme durable, et méthodes de recherche de base. Les personnes intéressées par une conférence ou une discussion sur l’un de ces deux sujets (écotourisme et technologie et méthodes de recherche de base) sont priées de nous contacter à l’adresse électronique suivante : projectdiscoverydom@gmail.com – afin que nous les examinions et les ajoutions à l’ordre du jour.

Mme Desir conseille aux étudiants, en particulier à ceux qui sont inscrits au Dominica State College (DSC), de s’inscrire, “car la plupart d’entre nous ont besoin de 100 à 200 heures de service pour obtenir leur diplôme et, en faisant partie du Project Discovery Dominica, vous pouvez obtenir ces heures en assistant à [quelques] réunions, en vous engageant dans certaines activités, voire même en partageant un poste”.

Elle a ajouté : “Si vous rejoignez le projet Discovery, vous n’avez pas besoin de vous engager dans d’autres organisations. Je pense que vous pourrez obtenir vos 100 heures de service en deux ans”.

Richie Ferrol, directeur de la communication du PDDOM, a déclaré que les participants bénéficieraient d’une formation et de compétences utilisées dans le monde du travail.”Il y aura une formation au protocole, une formation aux arts culinaires, une formation à la prise de parole en public, une formation à l’administration. Ainsi, ce programme permet aux jeunes d’acquérir un grand nombre de compétences concrètes que nous utilisons en tant qu’adultes”, a-t-il expliqué.

Pendant ce temps, Racquel Leblanc, trésorier de Project Discovery Dominica, a déclaré qu’un défi CARYFED serait organisé le 16 août, de 8h à 11h. Cette compétition en forum sera ouverte à tous les jeunes de CARYFED, à l’exception des jeunes qui ont gagné. Les équipes sont sélectionnées au hasard le premier jour du forum et le défi est présenté à chaque équipe par écrit au moment de la sélection. Selon elle, le défi consiste généralement à créer le concept d’un produit, d’une entreprise ou d’un projet qui apporte une solution à un problème d’importance régionale.

Project Discovery Inc est une société à but non lucratif enregistrée auprès de l’Office des affaires corporatives et de la propriété intellectuelle du gouvernement de la Barbade, en vertu de la loi sur les sociétés de la Barbade. La date d’inscription est fixée au 22 décembre 2008. Cette entreprise a conçu un programme d’apprentissage par le service communautaire pour les élèves des écoles des Caraïbes. Le projet Discovery a pour but de faciliter l’épanouissement total des étudiants au stade pré-universitaire de leur développement, de jeter des ponts clairement définis entre le développement académique et le service à la communauté et de rendre les étudiants plus conscients du monde, plus instruits sur le plan culturel, plus engagés sur le plan civique et plus sensibles aux besoins d’autrui.

Cinq pays principaux sont enregistrés auprès de Project Discovery Dominica, et la participation de cinq pays est donc attendue cette année. La Barbade, Trinité-et-Tobago, la Jamaïque, la Grenade et le pays hôte de cette année, la Dominique.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’avance. Le lien est disponible sur la page Facebook officielle de Project Discovery Dominica, au numéro de téléphone (767) 615-0200, ou en envoyant un courriel à projectdiscoverydom@gmail.com.

