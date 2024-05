23 MAI 2024, JOURNÉE NATIONALE EN HOMMAGE AUX VICTIMES DE

L’ESCLAVAGE

Discours de Serge Romana

Président de la Fondation Esclavage et Réconciliation

En cette journée d’hommage

national aux victimes de l’esclavage

colonial, c’est d’abord vers vous,

dont le nom est apposé sur ce

mémorial, que je me tourne. Vous

êtes 213, comme le nombre

d’années que l’esclavage a duré

dans les colonies françaises. Vous

représentez les quelque 4 millions

d’hommes et de femmes qui,

comme vous, ont travaillé en

esclavage dans les colonies

françaises : deux millions ont été

vendus puis déportés dans des

conditions abominables depuis les côtes de l’Afrique, de

Madagascar, d’Inde et d’Insulinde vers les colonies françaises ;

deux autres millions y sont nés esclaves, c’est-à-dire à la

Dominique, à Gorée, à Grenade, en Guadeloupe, en Guyane, à l’Île

Bourbon (Réunion), à l’Île-de-France (île Maurice), à l’île Rodrigue,

en Louisiane, à Marie-Galante, en Martinique, en Nouvelle-France,

à Saint-Barthélemy, à Saint-Christophe, à Sainte-Croix, dans la

partie française de Saint-Domingue, à Saint-Louis du Sénégal, à

Sainte-Lucie, à Saint-Martin, aux Seychelles et à Tobago.

Vous étiez donc 4 millions ! Le 23 mai vous est totalement dédié.

Nos ancêtres, je vous honore toutes et tous.

Mais j’ai une pensée particulière pour mes aïeux présents sur ce

magnifique mémorial dionysiens des victimes de l’esclavage :

Juliette Romana, bien sûr, Louise Zamour, l’aïeule africaine de

Viviane, mon épouse.

M a i s c ’ e s t t o i , g r a n d – m è r e

Madelonette, matricule 1513, que je

mettrai en lumière aujourd’hui. Tu es

née en 1788, au Moule sur l’habitation

Baie du Nord-Ouest. Le lundi

15/01/1849, tu es nommée Caille, sur

l’habitation Gaschet à Port-Louis, avec

ton mari Jean-Jacques et tes 4 enfants,

Adélaïde, Leila, Madelonette dite

Souvenance et Laurent. Ta fille

Adélaïde, née en esclavage en 1832,

accouche en 1871 de Zélie Caille, mon

arrière-grand-mère que nous appelions Bonne Maman. Au début

du 20e siècle, à Pointe-à-Pitre, elle se marie à un mulâtre, Charles,

issu d’une très ancienne famille de « libres de couleur » existant

depuis le début du 18e siècle. Cette union entre une négresse et

un homme clair de peau ne fut pas du goût de la belle-mère qui, au

décès de Charles, déshérita Zélie. Zélie n’a jamais parlé de toi ni

de sa mère Adélaïde. Ne sois pas en colère; c’était le cas dans la

plupart de nos familles antillaises. La division de la société selon la

couleur de la peau, l’échelle du mépris adossée à la gamme

colorimétrique de la peau, la violence physique comme mode

principal de médiation, les impossibilités à former une famille,

comme le disait Schœlcher… Bienvenue dans le monde réel des

sociétés construites dans et par l’esclavage colonial.

Pour ce type de construction anthropologique, il n’y a pas

d’hétéroréparation possible. Comment réparer la honte si cela ne

vient pas en premier lieu de nous, les descendants ? Comment

guérir du maléfice de la couleur sans que l’effort ne soit pas le

nôtre ? Qui d’autre que nous peut retisser les liens sacrés de la

filiation avec des ancêtres que rien ne valorise ?

Voici le terrain de travail de la Fondation Esclavage et

Réconciliation. Nous sommes des descendants d’esclaves, de

descendants de colons, de négriers d’Afrique et des métropolitains

préoccupés par la réparation des fractures héritées de l’esclavage

et souhaitant les soulager. Nous mesurons les efforts colossaux qui

doivent être faits d’abord dans nos sociétés pour qu’un avenir

puisse être possible. C’est d’une complexité extrême, car outre la

fondation monstrueuse, la République est restée coloniale bien

après l’abolition. De ce fait, la violence refoulée revient au galop. Le

ressentiment antirépublicain, disons anti-blanc, aveugle une partie

de notre jeunesse qui brise les statues de Schœlcher, pourtant

l’adversaire acharné des colons esclavagistes. N’est-il pas trop

tard ? Il a fallu dans le pays des droits de l’homme près de 20 ans

de combats acharnés pour qu’une date dédiée à la mémoire des

victimes d’un crime contre l’Humanité devienne une date nationale.

Le 23 mai 2025 ou 2026, sera inauguré dans les jardins du

Luxembourg le mémorial national des victimes de l’esclavage

portant les prénoms et noms des 230 000 personnes encore

esclaves dans les colonies françaises. Mais cela suffira-t-il à

calmer les passions ? Avons-nous encore le temps de stopper

l’accélération de la victimisation dans les sociétés françaises post-

esclavagistes qui génère en retour la culpabilité dans la société

métropolitaine à l’heure où l’extrême droite est à la porte du

pouvoir ? Sur le territoire métropolitain, cette mémoire

insuffisamment traitée est l’un des éléments qui fracturent notre

société. La mémoire triste de cette histoire est devenue une

matrice de sens du malheur des jeunes « dits noirs » de ce

département. Son traitement doit donc faire l’objet d’une attention

particulière. C’est une question politique majeure. Il faut donc que

les responsables politiques de Seine–Saint-Denis et de la ville de

Saint-Denis puissent en prendre pleinement la mesure et adoptent,

avec notre fondation et avec les associations, les dispositions

nécessaires. C’est en effectuant ce travail difficile que l’on œuvrera

à la réconciliation.

Je me retourne vers toi Madelonette, mon aïeule bienaimée. Sèche

tes larmes, soit apaisée, car tes descendants t’ont retrouvée et

honoreront désormais ta mémoire. Quant à vous tous, misérable

fut votre vie. Mais vous avez tenu et cela suffit à faire de vous nos

véritables héros!

Soyez en paix car nous veillons d

