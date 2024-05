L’OMS s’inquiète du tabagisme chez les jeunes

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète des efforts de marketing déployés par l’industrie du tabac pour rendre les jeunes accros à la nicotine.

L’OMS a reconnu les progrès significatifs accomplis dans la réduction du tabagisme.

Toutefois, l’organisation mondiale a noté que l’émergence des e-cigarettes et d’autres nouveaux produits à base de tabac et de nicotine constitue une grave menace pour les jeunes et la lutte antitabac.

Selon l’OMS, des études montrent que l’utilisation de l’e-cigarette multiplie par près de trois la consommation de cigarettes classiques, en particulier chez les jeunes non-fumeurs.

On estime que 37 millions d’enfants âgés de 13 à 15 ans consomment du tabac dans le monde.

En outre, dans de nombreux pays, le taux d’utilisation de l’e-cigarette chez les adolescents dépasse celui des adultes.

“Ces industries continuent de commercialiser leurs produits auprès des jeunes avec des arômes séduisants comme les bonbons et les fruits”, indique un communiqué de l’OMS.

Il a indiqué que des recherches menées aux États-Unis ont révélé que plus de 70 % des jeunes utilisateurs d’e-cigarettes arrêteraient de fumer si les produits n’étaient disponibles qu’au goût de tabac.

“L’histoire se répète, car l’industrie du tabac tente de vendre la même nicotine à nos enfants sous un emballage différent”, a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Jeudi, l’OMS et STOP, un organisme mondial de surveillance de l’industrie du tabac, ont lancé le rapport “Hooking the Next Generation” (Accrocher la prochaine génération).

Le rapport montre comment l’industrie du tabac et de la nicotine conçoit des produits, met en œuvre des campagnes de marketing et s’efforce de façonner des environnements politiques qui l’aident à rendre les jeunes du monde entier dépendants.

Le lancement du document précède la Journée mondiale sans tabac, qui aura lieu le 31 octobre.

