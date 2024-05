M. Henderson demande aux ministres des affaires étrangères de promouvoir un environnement propice à l’accroissement des opportunités

Dominica News Online –

Le ministre des affaires étrangères, des affaires internationales, du commerce et de l’énergie, M. Vince Henderson, a déclaré que les ministres des affaires étrangères devaient promouvoir un environnement permettant de multiplier les opportunités de collaboration, de coopération et de partenariat stratégique.

Il s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture de la 27ème réunion du Conseil pour les relations étrangères et communautaires (COFCOR), qui s’est tenue au State House Conference Center ce jeudi.

La réunion se tiendra du jeudi 23 au vendredi 24 mai 2024.

“En tant que ministres des affaires étrangères, nous devons promouvoir un environnement propice à la collaboration, à la coopération et aux partenariats stratégiques”, a déclaré M. Henderson. “Au cours des deux prochains jours, les délibérations porteront sur plusieurs questions cruciales afin de construire une communauté plus résiliente et plus prospère pour tous.

Il a déclaré aux visiteurs que leur présence en Dominique signifiait un engagement fort en faveur du renforcement des liens communautaires et de la collaboration dans la région des Caraïbes, “et j’apprécie le fait qu’autant d’États membres soient présents aujourd’hui, à l’exception d’Haïti”.

En outre, il a souligné qu’au cours de la réunion, le Conseil examinera les engagements importants avec les États tiers et sera informé des plans de commémoration de l’Année de l’amitié de la CARICOM 2024.

“Nous recevrons également des détails sur le calendrier d’autres engagements de niveau technique cette année avec le Brésil, le Canada, l’Inde et la Corée, ce qui permettra de définir notre coopération au développement avec ces États”, a expliqué M. Henderson.

Il a ajouté que le Conseil continuerait à réfléchir aux préoccupations géopolitiques, “qui ont une incidence directe sur notre développement durable”.

“Nous recevrons des informations actualisées sur les demandes d’adhésion en qualité de membre associé de plusieurs États tiers de la région et nous discuterons également des implications de l’élargissement en ce qui concerne les observateurs”, a-t-il noté.

En outre, M. Henderson a indiqué que le COFCOR examinera également les prochaines réunions internationales importantes pour la région, “y compris les chefs de gouvernement du Commonwealth et le sommet de l’avenir qui requièrent notre attention coordonnée et l’élaboration de positions fortes et unifiées”.

En attendant, il a déclaré qu’à l’approche de la saison des ouragans, “nous restons vigilants, mais nous devons continuer à veiller à ce que, dans notre interaction avec les États tiers et les organisations internationales, une déclaration très forte soit faite sur la justice climatique et le développement durable”.

“Renforcer la résilience, comme nous l’avons constaté à la Dominique, en particulier après le passage de l’ouragan Maria, est très coûteux”, a-t-il déclaré. “Nous avons découvert qu’il est parfois trois ou quatre fois plus coûteux de renforcer la résilience que de simplement construire une route d’un point à un autre.

M. Henderson a indiqué qu’alors que la dette de la Dominique s’accroît pour renforcer sa résilience, elle est à nouveau confrontée à la menace d’une nouvelle saison d’ouragans.

