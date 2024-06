La Barbade envisage de poursuivre sa collaboration avec Sainte-Lucie

St Lucia Times

La Barbade s’apprête à poursuivre un programme de développement bilatéral avec Sainte-Lucie, a annoncé mercredi David Commissiong, le nouveau haut-commissaire de la Barbade à Sainte-Lucie.

Il a présenté au moins dix grands domaines de collaboration en remettant sa lettre de créance au gouverneur général Cyril Errol Melchaides Charles lors d’une cérémonie au cours de laquelle les ambassadeurs d’Argentine, de Turquie, de Suisse et du Saint-Siège ont également été accrédités.

Soulignant la longue et fructueuse association entre Castries et Bridgetown, qui ont établi des relations diplomatiques en 1979, M. Commissiong a insisté sur le fait que “nous pensons qu’il y aura beaucoup de choses à faire avec Sainte-Lucie” : “Nous pensons qu’il y aura beaucoup à gagner si nos nations collaborent et s’associent sur des questions telles que l’éducation, les soins de santé, les sports, la pêche, le tourisme durable, le développement de la jeunesse, la réduction de la criminalité, la préservation des plages, la collaboration dans le domaine des arts et l’encouragement des investissements de nos secteurs privés dans l’autre pays”.

Il a souligné que les pays voisins ont depuis longtemps jeté les bases de liens étroits, rappelant qu’ils ont lutté ensemble contre les maux du colonialisme et pour établir un mouvement syndical caribéen, et qu’ils ont collaboré à la fois à la création du West Indies Federal Labour Party et à la direction effective de la West Indies Federation, Grantley Adams de la Barbade et Carl La Corbiniere de Sainte-Lucie ayant été respectivement premier et vice-premier ministre de la fédération.

