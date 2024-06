Environnement : l’ODE et la CAM créent une alliance

“Il convient de mettre en commun nos capacités d’action afin d’accompagner nos professionnels agricoles vers une démarche durable visant à diminuer leurs impacts sur les milieux,”

exprime José Maurice.

L’Office de l’Eau et la Chambre d’Agriculture de Martinique unissent leurs forces pour relever les défis environnementaux de l’île. Ce mercredi 6 juin, les deux instituts ont signé une convention de partenariat afin de marquer le début d’un programme visant à promouvoir des pratiques agricoles durables et à garantir une gestion efficace des ressources en eau.

Le monde agricole et aquatique en Martinique traverse un contexte délicat, marqué par les effets du changement climatique, une répartition inégale des ressources en eau et une mobilisation difficile des acteurs. Les défis liés à l’accès et à la gestion de l’eau se sont intensifiés, affectant à la fois les agriculteurs et les milieux aquatiques. Pour répondre à ces enjeux, l’Office de l’Eau (ODE) et la Chambre d’Agriculture de Martinique (CAM) ont décidé de mettre en commun leurs capacités d’action. Une alliance stratégique visant à diminuer les impacts négatifs sur ces deux secteurs en favorisant une gestion durable et efficace des ressources naturelles, tout en sensibilisant et formant les acteurs locaux à l’importance de la protection de l’environnement.

Une signature importante

A l’occasion d’une conférence de presse, menée ce mercredi 5 juin à la Chambre d’Agriculture, les deux organismes ont signé une convention de partenariat. Étaient présents ce jour-là, Michéla Adin, directrice de l’Office départemental de l’eau, Lucien Saliber, président du Conseil d’administration de l’ODE, et José Maurice, président de la CAM, afin de célébrer cette alliance. Un moment immortalisé par la presse locale. Cette convention s’inscrit dans le cadre d’un programme ambitieux visant à promouvoir des pratiques agricoles durables, à garantir une gestion efficace des ressources en eau et à sensibiliser les acteurs locaux à l’importance de la préservation de l’environnement.

Pour un budget de 489 000 euros, c’est près de 9 actions qui sont prévus par le programme les deux institutions, pour la période 2024-2026 :

Recrutement d’un chargé de mission (animation du programme d’action) Programme de lutte contre l’érosion des terres agricoles Appel à projet “réduction des prélèvements agricoles” Diminution de la pression de prélèvement dans le domaine agricole Appui au développement de l’agroforestierie / Agro écologie / permaculture Evaluation des pressions agricoles dans le cadre de l’EDL Actions de formation des gestionnaires de réseaux collectifs Actions de sensibilisation / communication Réalisation d’un guide agricole pour l’adaptation au changement climatique

Thibaut Charles.

