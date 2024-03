La Coalition jamaïcaine pour les forêts appelle à un processus budgétaire national plus participatif

Communiqué de presse CANARI –

La Coalition jamaïcaine pour les forêts demande au gouvernement d’augmenter l’allocation pour la conservation et la gestion des forêts dans le budget 2024/2025, d’adopter la budgétisation participative à tous les niveaux, et de reconnaître et soutenir la valeur et les avantages économiques du travail de la société civile sur la conservation et la gestion des forêts.

Le budget 2024/2025 et les priorités fiscales du gouvernement seront dévoilés par l’honorable Nigel Clarke, ministre des finances et de la fonction publique, lors de la présentation du budget au Parlement le 12 mars 2024. Ce budget a été élaboré avec l’aide des ministères et des agences et a été examiné par le Cabinet en janvier et février. Il doit être approuvé par le Parlement avant le 31 mars 2024. Mais la société civile jamaïcaine estime qu’elle n’a pas suffisamment voix au chapitre pour déterminer les priorités du soutien budgétaire à la conservation et à la gestion des forêts.

La Caribbean Coastal Area Management (C-CAM) Foundation est l’un des 27 membres de la Coalition pour les forêts. La directrice exécutive de la C-CAM, Mme Ingrid Parchment, a souligné que “la société civile et le gouvernement veulent la même chose pour le secteur forestier en Jamaïque”.

la même chose pour le secteur forestier en Jamaïque – le voir se développer, prospérer et produire des résultats concrets pour les communautés et les personnes sur le terrain qui protègent les forêts et en tirent leurs moyens de subsistance. Les OSC et le secteur public s’associent pour un processus de budgétisation plus

Il est logique que les OSC et le secteur public s’associent pour mettre en place un processus budgétaire plus inclusif, car les avantages pour les citoyens jamaïcains et pour l’économie sont considérables.

Travailler ensemble à la conservation des forêts jamaïcaines, c’est s’unir pour un avenir plus durable et plus prospère pour les Jamaïcains.

Jamaïcains.”

Alors que la Coalition pour les forêts attend avec impatience d’évaluer dans quelle mesure le budget 2024/2025 aborde la conservation et la gestion des forêts comme une priorité nationale pour le développement économique, les moyens de subsistance et le bien-être, ses messages clés pour les ministres et les membres du Parlement qui débattent du budget sont les suivants :

 L’augmentation du budget alloué à la gestion et à la conservation des forêts est bénéfique pour le peuple, l’environnement et l’économie jamaïcains.

 La société civile jamaïcaine obtient des résultats en matière de conservation et de gestion des forêts et a donc le droit d’être incluse dans le processus budgétaire et de se voir allouer davantage de fonds pour renforcer son important travail.

 La gestion et la conservation des forêts soutiennent la croissance économique et la budgétisation participative ouvre la voie au développement durable ; elle ouvre la voie à une meilleure gouvernance, à la responsabilisation, au renforcement de l’engagement des citoyens et de la démocratie, et à une part accrue des dépenses publiques et privées consacrées aux forêts et aux communautés basées sur la forêt.

 Financer la gestion et la conservation des forêts, c’est financer des communautés fortes, durables et résilientes.

Les objectifs de la Coalition sont de faire progresser la démocratie en renforçant l’engagement des citoyens dans la prise de décision concernant les forêts, et d’aider à augmenter la part des dépenses publiques et privées qui bénéficient aux forêts et aux communautés basées sur la forêt.

Le travail de la Coalition est soutenu par le projet Building civil society awareness and capacity to engage in participatory budgeting and financial management for the forest sector in Jamaica avec le soutien de l’Union européenne (FED/2021/428-620) et mis en œuvre par le Caribbean Natural Resources Institute (CANARI), en partenariat avec la Caribbean Coastal Area Management (C-CAM) Foundation et le Jamaica Conservation Development Trust (JCDT).