L’OIM et le Ministère du travail relèvent le défi de la Journée de la femme : ” Inspirer l’inclusion ” en investissant dans les femmes pour l’égalité des sexes et la migration sûre.

De gauche à droite : Gloria Joseph, secrétaire permanente du ministère du travail, de la réforme du service public, des partenariats sociaux, de l’entrepreneuriat et du développement des petites entreprises, Sonia Nestor, copropriétaire de Nestor’s Best Products, Natasha Greaves, chef du bureau de l’OIM en Dominique : Chef du bureau de l’OIM en Dominique

En cette Journée internationale de la femme, les efforts déployés pour soutenir la croissance économique et le développement de la Dominique mettent en lumière le rôle que jouent les femmes, en particulier, dans la stimulation de l’économie locale.

Dans le monde entier, ONU Femmes, à travers son thème pour la Journée internationale de la femme 2024, a lancé le défi de forger un monde meilleur en inspirant les autres à comprendre et à valoriser l’inclusion des femmes.

Ici, en Dominique, l’Organisation internationale des migrations, en partenariat avec le ministère du Travail, de la Réforme du service public, des Partenariats sociaux, de l’Entreprenariat et du Développement des petites entreprises, cherche à le faire en investissant dans les femmes afin d’accélérer les progrès en matière d’égalité des sexes et de sécurité des migrations.

“Pour moi, une migration sûre signifie que les personnes peuvent entrer et sortir d’un pays légalement, sans limitations”, a déclaré Natasha Greaves, chef de bureau de l’OIM à la Dominique. “Les mesures que les pays peuvent prendre pour y parvenir comprennent l’élaboration de politiques et de procédures opérationnelles, la communication claire et ouverte des conditions d’entrée dans le pays et l’élimination des stéréotypes et de toute forme de discrimination ou de xénophobie.

Mme Greaves a déclaré que les femmes en déplacement sont confrontées à des défis plus importants que les hommes, tels que l’exploitation et les abus, et qu’en conséquence, nous devons plaider pour que les décideurs politiques veillent à ce que les politiques qu’ils élaborent ne désavantagent pas les femmes ou les jeunes filles en déplacement, mais au contraire les encouragent.

Compte tenu de sa faible population, la migration est vitale pour le développement économique de la Dominique. En comblant le fossé qui sépare une population vieillissante, les migrants augmentent le pouvoir d’achat et contribuent à la viabilité des entreprises locales. Les migrants contribuent également de manière significative au secteur des services de l’île, à l’agriculture et à la création de micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Conscient des difficultés financières et techniques auxquelles sont confrontées certaines MPME, le ministère du travail s’efforce de tendre une main secourable pour contribuer à la viabilité et à la durabilité des entreprises appartenant à des migrants ou à des autochtones, en particulier celles qui sont détenues par des femmes.

Nous comprenons que l’offre aux entreprises dirigées par des femmes est vitale, en particulier les entreprises dirigées par des femmes migrantes, car certaines des opportunités traditionnelles d’emploi – qu’il s’agisse d’emploi au sein d’un secteur ou d’emploi indépendant – ont été principalement dirigées par des hommes, comme dans l’industrie de la construction ou le secteur agricole”, a déclaré Gloria Joseph, secrétaire permanente du ministère du travail, de la réforme du service public, des partenariats sociaux, de l’entreprenariat et du développement des petites entreprises.

“Il est donc important pour nous de considérer les femmes migrantes comme un sous-groupe qui peut nécessiter une certaine forme d’attention et de soutien”, a-t-elle ajouté.

À cette fin, le ministère collabore également avec l’OIM pour mettre au point un programme de formation au développement des petites entreprises qui s’adressera aux femmes entrepreneurs. Plusieurs femmes migrantes travaillent dans les domaines identifiés pour la formation.

Les femmes indigènes et migrantes de la Dominique bénéficient actuellement d’une série d’interventions de formation portant sur le marketing, les médias sociaux, la gestion des ressources financières et humaines et la gestion en général. Une assistance est également fournie pour l’élaboration de propositions commerciales, de brochures, de plans d’affaires et de cartes de visite. Enfin, le gouvernement propose aux petites entreprises de tous les secteurs des facilités de prêt à des taux préférentiels.

C’est exactement ce type de soutien que Sonia Nestor, entrepreneuse migrante et copropriétaire de Nestor’s Best Products, juge essentiel pour que d’autres femmes puissent tirer parti des nombreuses possibilités commerciales qu’offre la Dominique et, ce faisant, contribuer à dynamiser l’économie de l’île et leurs communautés respectives.

Nestor et son mari ont quitté le Royaume-Uni en 2012 pour s’installer en Dominique, où ils rêvaient d’une vie plus simple et plus proche de la nature. Bien que son mari soit né en Dominique, il a émigré au Royaume-Uni à l’âge de huit ans. Le retour à la Dominique équivaut donc à une expérience d’émigrant pour eux deux, dit-elle.

Le soutien qu’ils ont reçu de la part d’organisations gouvernementales telles que le Bureau des normes a été essentiel pour que leur entreprise connaisse une décennie de succès, au cours de laquelle ils se sont approvisionnés dans au moins 20 magasins de l’île et ont envisagé des possibilités d’exportation.

“Outre l’aide que nous avons reçue de la part de membres du gouvernement, nous avons également eu la chance d’entrer en contact avec des personnes déjà en activité, qui ont partagé de nombreuses informations et nous ont conseillés au cours des premières étapes”, a déclaré M. Nestor. “Grâce à ces contacts, nous avons pu adhérer à diverses associations, comme la Manufacturing ‘Association et la Dominica Spa, Health & Wellness Association, qui nous ont offert d’excellentes possibilités de mise en réseau. Je pense donc qu’il est utile de s’impliquer dans des groupes et des associations locales où l’on peut rencontrer d’autres personnes.

Alors que des efforts sont en cours pour mesurer l’impact des femmes migrantes sur l’économie de la Dominique, Mme Greaves, qui est également une migrante, affirme que si elle est bien menée et si des mesures appropriées sont prises pour favoriser l’inclusion, la migration axée sur les politiques peut certainement jouer un rôle pour garantir que la Dominique maintienne une trajectoire de croissance durable et bénéfique pour tous.