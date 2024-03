Message de la Secrétaire générale de la CARICOM, Dr Carla Barnett, à l’occasion de la Journée internationale de la femme

Secrétariat du CARICOM –

Secrétariat de la CARICOM, Turkeyen, Greater Georgetown, Guyana –

Le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) se joint à ses États membres et au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la femme 2024 sur le thème ” Investir dans les femmes : Accélérer le progrès”.

Cette année, nous célébrons les progrès réalisés en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes dans la région. Nos États membres introduisent une budgétisation sensible au genre ; la législation et les politiques sont réformées ; et des lignes directrices, des outils et des protocoles sont mis à disposition pour soutenir la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre et le suivi des résultats dans différents secteurs.

Même si la région progresse vers “l’égalité pour tous”, il reste de nombreux défis à relever. Les données indiquent que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à gagner un revenu dans la région, que les soins non rémunérés sont encore principalement assurés par les femmes et les filles, et que la violence fondée sur le genre se poursuit avec une grande intensité. Cette situation reflète la persistance de croyances, de normes et de pratiques culturelles qui sous-tendent l’exclusion sociale et les inégalités.

Pour aller de l’avant, il est essentiel d’investir dans le renforcement des mécanismes régionaux et nationaux de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes afin d’investir dans les femmes et d’accélérer les progrès. Nous devons également renforcer la mise en œuvre des politiques sociales et économiques afin de garantir que les programmes d’égalité entre les femmes et les hommes englobent tout le monde.

J’invite tous les hommes et toutes les femmes à travailler ensemble pour atteindre l’égalité des sexes.

Bonne journée de la femme à toutes et à tous !