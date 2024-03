L’honorable Dickon Mitchell appelle à la coordination inter-agences lors du pré-événement de la Conférence sur l’investissement logistique dans les Caraïbes.

Communiqué de presse CAIPA –

” Les gouvernements de la région et le secteur privé doivent définir un programme régional clair de réforme si l’on veut améliorer la qualité des services logistiques pour répondre à la demande de nos économies de plus en plus sophistiquées. Des interventions seront nécessaires dans les nombreuses dimensions de la logistique, complétées par des investissements significatifs dans les infrastructures et guidées par un plan d’action régional”.

C’est ce qu’a déclaré l’honorable Dickon Mitchell, Premier ministre de la Grenade, lors d’un événement préalable à la Conférence sur l’investissement logistique dans les Caraïbes 2024 (CLIC2024), qui s’est tenue le 6 mars sous la forme d’un événement en ligne.

CLIC2024 est un événement régional inaugural qui se tiendra à Miami à l’hôtel AKA Brickell du 19 au 21 juin 2024. CLIC 2024 mettra en lumière les nombreuses opportunités d’investissement dans le secteur de la logistique et du transport dans la région, avec un accent particulier sur la logistique aérienne et maritime, la logistique du commerce électronique et les parcs logistiques industriels ou les zones économiques spéciales.

Ces opportunités seront présentées par les 24 pays membres de l’Association caribéenne des agences de promotion des investissements (CAIPA), [qui] est l’hôte principal de l’événement, en collaboration avec l’Association de gestion portuaire des Caraïbes (PMAC).

L’honorable Premier ministre a souligné l’importance de l’événement CLIC2024, étant donné les défis continus auxquels sont confrontées les chaînes de valeur mondiales et la vulnérabilité accrue des Caraïbes aux chocs affectant le transport. Les Caraïbes importent 60 à 80 % des denrées alimentaires nécessaires pour nourrir leur population et les nombreux touristes qui visitent la région. 90 % de ces importations arrivent dans la région par fret maritime et le reste par fret aérien.

M. Ronald Theodore, président de la CAIPA, a souligné la nécessité d’améliorer l’infrastructure de nos ports maritimes et de nos aéroports et de renforcer la logistique du commerce électronique tout en développant les zones économiques spéciales. M. Theodore a souligné les trois principales raisons pour lesquelles les Caraïbes sont une destination de choix pour les investissements logistiques, notant la situation stratégique de la région et son positionnement en tant que centre de transit entre les continents (Amérique du Nord et Amérique du Sud).

Il a également souligné la demande croissante de biens et de services, stimulée par la croissance économique, la mondialisation, l’augmentation du nombre de touristes et les initiatives d’intégration régionale.

M. Darwin Telemaque, président de l’Association de gestion portuaire des Caraïbes (PMAC), a également pris la parole lors de l’événement. M. Telemaque a réitéré le besoin urgent pour la région de se concentrer sur une autre crise imminente de la chaîne d’approvisionnement si l’on ne se concentre pas sur l’amélioration de l’infrastructure logistique de la région. Il a également souligné l’importance d’établir un environnement sans carbone dans nos ports, conformément aux normes mondiales.

” L’intervention la plus importante sera cependant la coordination inter-agences et la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé. C’est un impératif. La mise en œuvre réussie d’un plan d’action régional visant à améliorer notre logistique et nos transports nécessitera la participation de tous. L’appel du Premier ministre de la Grenade était sans équivoque et a préparé le terrain pour l’événement CLIC2024 prévu à Miami du 19 au 21 juin. Pour en savoir plus sur cet événement, consultez le site www.clic2024.com.

À propos de la CAIPA

L’Association caribéenne des agences de promotion des investissements (CAIPA) a été lancée en 2007 en Jamaïque grâce à un financement de l’Union européenne et au soutien de l’Agence caribéenne de développement des exportations.

La CAIPA vise à favoriser la collaboration entre les agences de promotion des investissements (API) des Caraïbes, dans le but d’accroître les investissements dans la région. Les membres de la CAIPA sont 25 API réparties dans 24 territoires des Caraïbes : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Curaçao, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago et Îles Turks-et-Caicos.Je