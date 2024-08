La Commission de l’OECO et Direct Relief dévoilent leur collaboration pour renforcer la résilience de la santé climatique dans les États membres.

Dominica News Online –

La Commission de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) a conclu un accord de subvention avec Direct Relief, initiant un partenariat axé sur l’amélioration de la résilience sanitaire climatique dans les neuf États membres anglophones de l’OECO. Dans le cadre de cet accord, Direct Relief fournira 3 000 000 USD pour soutenir le projet Enhancing Health Infrastructure and Resilience in OECS Member States (EHR) (Amélioration de l’infrastructure et de la résilience sanitaires dans les États membres de l’OECO).

Direct Relief est une organisation humanitaire qui se consacre à l’amélioration de la santé et du bien-être des personnes touchées par la pauvreté ou les situations d’urgence, indépendamment de toute considération politique, religieuse ou financière. L’organisation opère à la fois aux États-Unis et dans le monde entier, et s’efforce d’améliorer l’accès aux soins médicaux en fournissant aux professionnels de la santé des ressources médicales essentielles.

Le projet de DSE vise à combler les lacunes importantes en matière d’infrastructures de santé identifiées par les États membres de l’OECO, en se concentrant sur des domaines prioritaires spécifiques adaptés aux besoins uniques de chaque pays. L’initiative vise à renforcer les capacités nationales et régionales pour gérer et atténuer efficacement les effets du changement climatique et d’autres situations d’urgence. En outre, elle améliorera les cadres financiers et de coordination afin de renforcer la réponse aux catastrophes et la gestion des crises sanitaires.

À la suite de l’ouragan Beryl, qui s’est produit le 1er juillet 2024, la Commission de l’OECO a activement mobilisé des ressources pour aider les États membres touchés dans leurs efforts de rétablissement et de reconstruction. Les services d’achats groupés de l’OECO ont livré avec succès deux palettes de modules préparés pour l’ouragan et quinze trousses médicales d’urgence, fournies par Direct Relief.

Le projet de DSE, qui devrait s’étendre sur dix-huit mois, est opportun et pertinent, et devrait avoir des effets à court, moyen et long terme. Il s’aligne sur l’objectif de la Commission de l’OECO de favoriser l’intégration régionale et de répondre à ses priorités stratégiques. Les principaux bénéficiaires du projet de DSE seront les équipes d’intervention en cas de catastrophe, les établissements de soins de santé et le personnel soignant. L’initiative devrait avoir des effets positifs sur les membres de la communauté, les agences gouvernementales et les organisations partenaires dans les pays participants, à savoir Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth de Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Anguilla et les Îles Vierges britanniques.

Le projet de DSE devrait contribuer de manière significative à la priorité stratégique 4 de la Commission de l’OECO, qui vise à renforcer la résilience en améliorant les communautés, les systèmes, les infrastructures et les individus. Il s’agit notamment d’améliorer la préparation et la réponse aux catastrophes, de réduire les vulnérabilités et de renforcer les capacités des systèmes de santé. En donnant la priorité à la priorité stratégique 4, le projet vise à améliorer l’accès aux services de santé et l’investissement dans ces services, en s’attaquant aux disparités en matière de santé, en particulier pendant les crises.

Grâce à cette collaboration avec Direct Relief, le projet de DSE permettra aux États membres de l’OECO d’être mieux équipés pour gérer les urgences et les crises sanitaires, en veillant à ce que les populations vulnérables continuent à recevoir les soins nécessaires pendant les périodes difficiles et en favorisant le développement de systèmes de santé plus durables dans la région.

