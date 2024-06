La commune de Schoelcher, première commune à être labellisée « station de tourisme » en Martinique

Après son classement en « commune touristique » en mai 2022, la ville de Schoelcher a été classée en « station de tourisme » par arrêté préfectoral du 23 mai 2024 numéro R02-2024-05-23-00001, pour une durée de 12 ans, conformément aux article L133-13 à L133-16 du code du tourisme.

Cette distinction par l’État vient reconnaître les engagements de la ville de Schœlcher en matière d’offre et d’accueil touristique, avec la présence d’équipements sportifs (stade, piscine, parcours de santé, etc.) et culturels (cinéma), d’espaces de baignades surveillées bénéficiant de bonne qualité des eaux, de circuits touristiques et de sites patrimoniaux (visite guidée de l’habitation Fonds Rousseau), et d’évènements majeurs et internationaux comme la semaine nautique internationale ou l’Open Corsair International.

Ce classement est ainsi une source d’attractivité et participe au rayonnement de la commune et du territoire.