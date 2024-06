Richesse en France : l’observatoire des inégalités publie son rapport

L’Observatoire des inégalités a publié le 5 juin 2024 son troisième “Rapport sur les riches en France”, introduisant un “seuil de richesse” fixé à 3 860 € par mois après impôt pour une personne seule, représentant 7 % de la population. Le rapport indique une diminution de 800 000 personnes riches en dix ans, malgré une augmentation du niveau de vie médian, avec une forte concentration de riches à Paris et Annecy. En outre-mer, les disparités économiques sont significatives, avec une proportion de riches particulièrement faible et des niveaux de vie bien inférieurs à ceux de la métropole.

C’est une nouvelle approche pour comprendre la richesse en France qui est proposée. L’Observatoire des inégalités a publié ce 5 juin 2024 son troisième “Rapport sur les riches en France”, introduisant un “seuil de richesse”. Ce dernier est fixé à 3 860 € par mois après impôt pour une personne seule, soit le double du niveau de vie médian. Cela inclut 7 % de la population française. Pour un couple sans enfants, il est de 5 800 € par mois, et pour une famille avec deux enfants de plus de 14 ans, il atteint 10 000 €.

Une diminution significative

Le rapport indique une diminution de 800 000 personnes riches en dix ans, bien que leur niveau de vie médian ait augmenté, particulièrement parmi les plus fortunés. Les cadres et les chefs d’entreprises sont les plus représentés parmi les riches, tandis que les ouvriers et les employés sont rares à dépasser ce seuil.

La répartition géographique montre une forte concentration de riches à Paris et ses environs, ainsi qu’à Annecy. Les riches possèdent souvent plus de patrimoine immobilier et vivent dans des logements plus spacieux. Environ 87 % des ménages riches possèdent leur logement principal, et beaucoup ont des résidences secondaires ou des biens locatifs. La fortune immobilière des 10 % les plus riches a augmenté de 41 % à 47 % entre 2010 et 2020.

Une situation bien différente en Outre-mer

Bien que l’Observatoire ne se penche pas sur les situations spécifiques de chaque territoire, les chercheurs ont constaté des écarts assez significatifs en outre-mer. La proportion de personnes riches y est particulièrement faible, et les disparités économiques sont vertigineuses, notamment dans des territoires comme Mayotte et la Guyane, où les niveaux de vie sont bien en deçà de ceux observés en métropole.

Pour approfondir ces analyses, le “Rapport sur les riches en France” est disponible à l’achat sur le site de l’Observatoire des inégalités.

Thibaut Charles

