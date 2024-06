Les cinq leçons des élections européennes

Source : Vert Malgré une percée de l’extrême droite dans plusieurs pays, les équilibres politiques sont plus ou moins maintenus au sein du Parlement européen à l’issue de l’élection des 720 eurodéputé·es. La droite et les socialistes se maintiennent Les membres du Parti populaire européen (PPE), à droite sur l’échiquier politique, conservent leur place de premier groupe au Parlement européen avec 184 siègespour le moment (les résultats sont encore sujets à évolution). Au niveau français, les Républicains ont remporté six sièges (un de moins qu’en 2019). Les socialistes gagnent 139 sièges et demeurent la deuxième force du Parlement européen. Menée par Raphaël Glucksmann, la liste du Parti socialiste et de Place publique enverra 13 élu·es au Parlement européen – une belle progression par rapport aux sept de la précédente mandature.