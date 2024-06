Source: Vert.

Alors que l’extrême droite est aux portes du pouvoir, que pouvons-nous faire ? Nous sommes le lundi 10 juin et vous vous réveillez dans une France où l’extrême droite est désormais aux portes du pouvoir. Comment en est-on arrivé là et que pouvons-nous faire ? Dimanche soir, double coup de semonce. 20 heures : l’extrême droite totalise plus du tiers des suffrages aux élections européennes avec les scores inédits du Rassemblement national (31,5%) et Reconquête (5,5%). 21 heures : Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale et des législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains. Que s’est-il passé ? 👉 Voilà maintenant sept ans qu’Emmanuel Macron s’évertue à ne tirer aucune leçon des crises sociales que traverse le pays. En pleine spirale inflationniste, son gouvernement décide par exemple de tailler dans les services publics et de durcir l’assurance-chômage. Une politique qui nourrit un ressentiment profond et croissant contre sa personne. 👉 En prétendant couper l’herbe sous le pied de l’extrême droite, le président a braconné de plus en plus volontiers sur ses terres. Derniers exemples : sa triste loi Asile et immigration obtenue grâce aux voix du RN, ou sa volonté de supprimer le droit du sol à Mayotte. 👉 Au cours des dernières semaines, une partie de la gauche a préféré s’entredéchirer plutôt que de désigner clairement le Rassemblement national comme adversaire. À l’heure où d’aucuns appellent à un nouveau Front populaire, trois semaines suffiront-elles à panser ces plaies ? 👉 Une partie du monde médiatique est responsable de la lente dédiabolisation de l’ex-Front national, après avoir fait de ses représentant·es des invité·es comme les autres. Rappelez-vous : il y a encore quinze ans, l’extrême droite n’avait pas sa place à la télévision ou à la radio. En organisant un débat entre le premier ministre Gabriel Attal et Jordan Bardella le 23 mai dernier, France 2 a offert une stature de premier ministre à ce dernier.