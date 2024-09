La journée du logement : le coup de pouce pour bien se loger

La journée du Logement en Martinique est une occasion unique de s’informer sur les défis actuels et futurs de l’habitat dans notre région. Tous les Martiniquais sont invités à participer à cet événement gratuit.

Indivision, insalubrité, expulsion, le logement reste un sujet épineux dans le territoire. En Septembre 2023, la préfecture et les acteurs du logement organisent une journée dédiée au logement. Face au succès de cette première édition, rebelote. 2024 verra une nouvelle journée du logement mercredi 25 septembre. Cette année, les organisateurs voient plus haut et plus grand. La manifestation prendra ses quartiers au palais des congrès de Madiana. Cet événement gratuit réunit sur un même site l’ensemble des organismes œuvrant pour le développement du logement. Une opportunité unique pour les Martiniquais de s’informer sur les enjeux du logement dans notre région et de découvrir les dispositifs d’aide qui leur sont disponibles.

Une trentaine d’exposants

Plus de 30 exposants seront présents pour la journée du logement. Parmi eux : ODE, Action logement, ADEME, ARS, EDF, CAF, GIP Indivision ou encore la chambre des notaires. Les exposants seront en mesure de répondre et d’accompagner les visiteurs dans ce dédale que peut être les démarches liées au logement. Ils pourront les aiguiller sur des sujets tels que la réhabilitation, la rénovation énergétique, l’insalubrité, le logement social, l’assainissement ou encore l’expulsion locative. Des espaces dédiés aux échanges ont été prévus, pour simplifier et renforcer la communication entre ces professionnels spécialisés et les particuliers venus au salon.

L’objectif premier de la journée du logement est d’informer le grand public sur les dispositifs d’aide au logement et fournir des réponses concrètes aux questions des visiteurs.

Outre les exposants, des conférences, entretiens et mini “talk” seront organisés. L’accent sera mis cette année sur un fléau immobilier qui touche particulièrement la Martinique : l’indivision avec la présence de notaires présents sur l’événement. La Martinique est un territoire vieillissant. Selon l’Insee, le territoire est la région la plus âgée depuis 2022. Le bien vieillir dans son logement est donc un enjeu crucial dans le territoire. Lors de cette journée consacrée au logement, il y aura un focus sur l’adaptation des logements au vieillissement avec un nouveau dispositif, Ma Prime Adapt, notamment.

Il est conseillé aux visiteurs de s’inscrire en amont sur le site de l’événement : https://www.journeedulogement-martinique.fr

