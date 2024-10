La Martinique voit sa croissance ralentir

L’Iedom et l’Insee ont conjointement présenté les données économiques de la Martinique. Après une année 2022 post Covid à forte croissance, 2023 semble marquer le pas.

L’économie martiniquaise montre des signes de ralentissement que l’Insee avait déjà subodorés en juin. Le PIB de la Martinique atteint toutefois 10,1 milliards d’euros. Cela représente une hausse de 0,4% en volume par rapport à 2022. Ce ralentissement est plus marqué qu’au niveau national et de la zone euro. Cependant, la croissance en Martinique reste légèrement supérieure à celle de la Guadeloupe et de la Guyane.

On observe une augmentation mécanique du PIB par habitant qui atteint 28 600 euros en 2023. En effet, le PIB a tendance à remonter mais surtout la population diminue. La consommation des ménages marque une légère hausse de 1,7% contre 4,6% en 2022 post Covid.

« On était sur une année 2022 avec une forte reprise après le Covid », explique Adrien Boileau, responsable des études à l’Iedom (Institut d’émission des Outre-mer). Les importations étaient en hausse de 48% en 2022. Ce chiffre et cette année marquent la reprise du tourisme. « Les explorations sont des biens agricoles : bananes, des biens agro alimentaires comme le rhum où le soda. Il faut compter également les services touristiques notamment. ” Quant à la banane, elle souffre encore de la tempête Bret et de champignons qui attaquent les régimes. Après une année de reprise en 2022, les chiffres sont en recul pour 2023. « On a des importations qui reculent et qui contribuent négativement au PIB avec – 4,5% », précise le responsable d’études à l’Iedom.

La Martinique importe 90% de ce qu’elle consomme

L’économie est structurellement déficitaire puisque la Martinique importe 90% de ce que sa population consomme. La balance commerciale est déficitaire de -2,2 milliards par an. Les exportations représentent 1,3 milliard dont les services qui en sont une partie non négligeable.

2022 correspond à la reprise du tourisme et 2023 en est la continuité. « On a des dépenses avec 500 millions, en légère contraction en valeur : -1,5%. « On a moins de tourisme de séjour. Ce sont ces touristes qui contribuent le plus à l’économie martiniquaise mais leur budget s’est érodé », note Adrien Boileau. La fréquentation touristique augmente de 32% entre 2022 et 2023. Cette forte hausse est due à la reprise des croisières qui ont repris en septembre 2022. « Les croisiéristes contribuent peu à l’économie. Seuls 3% des dépenses touristiques viennent des croisières.”

“Il faut un soutien fort à la consommation”

La consommation des ménages est un important moteur de la croissance. Elle augmente en volume en 2023. Dans les chiffres du PIB martiniquais à 10 milliards, il faut compter 6 milliards pour la consommation des ménages. « C’est un point essentiel de la consommation. Si on veut avoir une croissance dynamique, il faut un soutien fort à la consommation », pointe Adrien Boileau.

L’inflation s’invite encore dans l’économie locale. « Elle est persistante mais en repli », souligne le responsables des études. En 2023, l’inflation s’élève à 3,3%, en 2022, c’était 4%.

Le nombre d’emploi salarié recule en Martinique. Les effectifs sont en baisse légère de 0,4% par rapport au trimestre précédent rappelle l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). Concernant les chiffres du chômage, « ils sont assez sensibles, avant on affichait 11%, aujourd’hui il en ressort avec 14,3% », explique Bertrand Aumand, directeur de l’Insee. Dans l’Hexagone, il s’élève à 7,3%. 41 780 personnes sont inscrites à France Travail au deuxième trimestre de 2024. « Cela ne signifie pas que les inscrits n’ont pas d’emploi », tient à souligner Bertrand Aumand. Avec 47%, les chômeurs longue durée représentent presque la moitié des personnes inscrites à France Travail.

Laurianne Nomel

