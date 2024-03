La Nouvelle-Zélande donne un coup de pouce de 1,6 million de dollars à la campagne de sécurité alimentaire de la CARICOM

Secrétariat du CARICOM –

L’objectif de la Communauté des Caraïbes de réduire de 25 % les importations de denrées alimentaires dans la région d’ici à 2025 a reçu un coup de pouce du gouvernement néo-zélandais, à hauteur de 1,6 million de dollars, destiné aux femmes et aux jeunes dans le domaine de l’agriculture.

Carla Barnett, secrétaire générale de la CARICOM, et la nouvelle représentante plénipotentiaire de la Nouvelle-Zélande auprès de la CARICOM, Son Excellence Linda Charlotte Te Puni, ont signé un accord de financement pour le projet le mercredi 28 février au Guyana Marriot à Georgetown, en marge de la 46e réunion ordinaire de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM.

Le projet régional de sécurité alimentaire intitulé : CARICOM BOOST : Women and Youth in Agriculture fait partie de l’engagement de la Nouvelle-Zélande à approfondir la coopération au développement avec le CARICOM et vise à améliorer la production durable, la résilience au changement climatique et la rentabilité de 47 groupes de femmes et de jeunes agriculteurs du CARICOM dans dix (10) États membres. Il est prévu de voir l’utilisation de structures protégées et de technologies d’unités de stockage frigorifique appropriées dans la production agricole dirigée par les femmes et les jeunes. L’objectif général du projet est de promouvoir une agriculture intelligente face au climat par le biais d’une production agricole durable.

Exprimant sa gratitude au nom de la CARICOM, le secrétaire général Barnett a noté que le projet reflète une approche collaborative qui aura un impact positif sur le système de sécurité alimentaire de la région et bénéficiera aux plus vulnérables.

Selon le nouveau représentant plénipotentiaire, la Nouvelle-Zélande peut apporter un soutien supplémentaire dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, les transports et la connectivité régionale, la réduction des risques de catastrophe, la gestion des espèces envahissantes de sargasses et la facilitation d’une collaboration plus étroite entre la Communauté et le Forum des îles du Pacifique. En outre, le programme de bourses Manaaki New Zealand offre aux ressortissants des Caraïbes la possibilité d’approfondir leurs connaissances et de développer leurs compétences.

Le financement de la subvention fait suite à un nouvel accord de coopération entre la CARICOM et la Nouvelle-Zélande, signé en juin 2023. Il fait également suite à la récente accréditation de l’ambassadeur Te Puni en tant que représentant plénipotentiaire de la Nouvelle-Zélande auprès de la CARICOM au début du mois de février. À cette occasion, l’ambassadrice a salué le “rôle précieux” que joue la CARICOM dans le soutien au développement économique régional et a fait part de l’engagement “à long terme” de son pays à l’égard de la Communauté