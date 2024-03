Le surendettement dans les départements d’outre-mer : une situation préoccupante

En 2023, le nombre de situations de surendettement dans les départements et collectivités d’outre-mer (DCOM) a augmenté de 13 %, atteignant un niveau record en 10 ans. Cette situation, déjà préoccupante avant la crise sanitaire, s’est aggravée sous l’effet de la pandémie et de la hausse de l’inflation.

Plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène :

Un niveau de vie plus bas qu’en métropole : le revenu médian par ménage est inférieur de 30 % à celui de l’Hexagone.

Un taux de chômage élevé : il atteint 22 % en moyenne dans les DCOM, contre 7 % en métropole.

Un coût de la vie plus élevé : les prix des produits alimentaires et de l’énergie sont souvent plus importants qu’en métropole.

Un accès au crédit plus facile : les offres de crédit à la consommation sont nombreuses et peuvent inciter à l’endettement.

Les conséquences du surendettement sont lourdes pour les ménages :

Difficultés à se loger et à se nourrir

Stress et anxiété

Exclusion sociale

Des dispositifs existent pour aider les personnes surendettées :

La procédure de surendettement permet d’obtenir un rééchelonnement ou un effacement partiel des dettes.

Des associations peuvent apporter un soutien et des conseils aux personnes en difficulté.

L’IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer) publie chaque année une enquête sur le surendettement dans les DCOM. Cette enquête permet de mieux comprendre les causes et les conséquences du surendettement et de mettre en place des actions pour lutter contre ce phénomène.

