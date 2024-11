Dans un article publié sur le site Kori, Camille Lemaître soutient que la Russie dépense tellement pour payer sa guerre en Ukraine qu’elle pourrait être à sec dans un an

Le Kremlin puiserait dans ses dernières économies pour financer l’effort de guerre et acheter la paix sociale, mais ça ne pourra pas durer.La Russie fait face à une pression financière croissante en raison de ses dépenses militaires massives pour la guerre en Ukraine, qui pourraient épuiser ses réserves d’ici un an. Le Kremlin utilise le Fonds de la richesse nationale (RDIF) pour financer ces efforts, mais celui-ci pourrait être épuisé d’ici fin 2025.

Les dépenses militaires représentent 40% du budget de 2025, tandis que 30% sont alloués à la sécurité nationale. De plus, la Russie investit massivement dans des projets sociaux pour maintenir la stabilité sociale. Cependant, la perte de revenus de Gazprom et la pénurie de travailleurs limitent les options de financement. Actuellement, la Russie affiche un déficit fiscal et peine à attirer des investissements, exacerbant la situation.

Le fonds RDIF a vu sa liquidité diminuer de plus de 50% depuis 2022, et le Kremlin vend ses réserves d’or pour compenser. À ce rythme, ses ressources financières pourraient s’épuiser rapidement, laissant le pays dans une situation économique précaire.

J’aime ça : J’aime chargement…