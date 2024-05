Lancement de l’initiative “Parents en action” à Anse La Raye

Saint Lucia Times

La dernière initiative conçue pour favoriser l’engagement et l’autonomisation de la communauté dans le village pittoresque d’Anse La Raye, sur la côte ouest, a été lancée.

Issue du programme de parentalité positive du ministère de l’équité, de la justice sociale et de l’autonomisation, l’initiative Parents en action d’Anse La Raye s’attaquera aux défis et aux opportunités uniques auxquels sont confrontés les habitants de la région.

Anse La Raye Parents in Action est une organisation communautaire dynamique, composée de personnes passionnées et dévouées qui cherchent à autonomiser les familles, à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir le développement durable au sein de la communauté.

Anse La Raye Parents in Action a officiellement démarré ses activités en avril 2024, entamant un voyage vers l’autonomisation et la transformation des résidents et des environs.

Lyncia Antoine, responsable de la transformation sociale pour Anse La Raye et les Canaries, a salué le dévouement de l’organisation à répondre aux besoins de la communauté et à susciter des changements significatifs au niveau local.

“Anse La Raye Parents in Action est plus qu’une simple organisation ; c’est un mouvement alimenté par l’esprit collectif et la détermination des membres de notre communauté. Ensemble, nous travaillons sans relâche pour construire une Anse La Raye plus forte et plus résiliente, où chaque individu a la possibilité de s’épanouir et de réussir. Rejoignez-nous pour façonner un avenir meilleur pour les générations à venir”.

Anse La Raye Parents in Action s’engage à forger des partenariats, à favoriser la collaboration et à défendre les aspirations des habitants d’Anse La Raye. Grâce à son approche inclusive et participative, elle vise à créer un impact positif et durable sur la vie des résidents.

SOURCE : Ministère de l’équité, de la justice sociale et de l’autonomisation

