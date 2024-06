Lancement du Fonds Vert : Soutien à la Transition Écologique en Martinique

Martinique Développement annonce le lancement de la mesure “Fonds Vert – Territoires d’Industrie en Transition Écologique”.

Dans le cadre de l’initiative “Territoires d’Industrie”, l’État français, en collaboration avec la Collectivité Territoriale de Martinique, a mis en place une mesure visant à accélérer la transition écologique et la réindustrialisation des territoires. Ce dispositif, baptisé Fonds Vert, a pour objectif de soutenir les projets industriels structurants et ambitieux qui favorisent la transition écologique.

Deux territoires de la Martinique ont été labellisés dans ce cadre : la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (CAPNORD) et la Communauté d’Agglomération du Centre Martinique (CACEM). Ces zones sont engagées dans une dynamique de décarbonation et de sobriété foncière, essentielles pour une industrie durable.

Le Fonds Vert vise à financer des projets d’investissements industriels qui soutiennent la création et le renforcement de chaînes de valeur industrielles clés pour la transition écologique. Ces projets doivent contribuer à la production de biens et services nécessaires pour transformer et décarboner l’économie, préserver l’environnement et améliorer la gestion des ressources.

Les porteurs de projets, qu’ils soient entreprises privées, groupements d’employeurs, associations ou établissements de formation, doivent remplir certaines conditions, notamment être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales et disposer d’une capacité de co-financement. Les projets doivent également être situés dans les périmètres géographiques des territoires labellisés et présenter une lettre de soutien de la part de ces territoires.

Une réunion d’information hybride (en présentiel et à distance) est prévue pour les porteurs de projets le 13 juin 2024 à 11h00 à la Préfecture (salle Félix EBOUE). La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 juillet 2024, via la plateforme “Démarches simplifiées”.

Pour plus d’informations et pour déposer un dossier, les contacts suivants sont disponibles :

Préfecture de région – SGAR : taina.ampigny@martinique.gouv.fr

DEETS Martinique : thibault.monaco-back@deets.gouv.fr

CTM : dirdee@collectivitedemartinique.mq

ADEME : nina.hoyez-duroy@ademe.fr

CAPNORD : laure.edmond@capnordmartinique.fr

CACEM : sylvie.gusto@cacem-mq.com

Ce programme représente une opportunité significative pour les entreprises martiniquaises de participer activement à la transition écologique tout en renforçant le tissu industriel local.

Source : Martinique Développement

J’aime ça : J’aime chargement…