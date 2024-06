Lancement du projet “Story Map” et “Smart Tourism” à Castries

St Lucia Times.

Le ministère du tourisme, de l’investissement, des industries créatives, de la culture et de l’information et le TaiwanICDF ont lancé le projet Story Map et Smart Tourism à Castries le 14 mai 2024.

Cette initiative de progrès technologique permet aux visiteurs de naviguer de manière transparente dans la ville en scannant les codes QR qui fourniront des informations sur leur itinéraire.

Les visiteurs peuvent ainsi s’imprégner de l’histoire et de la culture de la destination et contribuer à la préservation du patrimoine culturel, religieux et éducatif de Sainte-Lucie pour que les générations futures puissent en tirer profit.

Cette initiative touristique devrait également attirer davantage de visiteurs, ce qui se traduira par une augmentation des recettes touristiques, contribuant ainsi à la croissance et à la durabilité de l’économie locale.

Dans les phases avancées du projet, les codes QR présenteront des guides vidéo et audio de la carte de la ville.

Sainte-Lucie est la principale destination des Caraïbes pour le tourisme d’aventure, la nature et les lunes de miel, et de telles initiatives améliorent l’expérience globale des visiteurs.

SOURCE : Association de l’hôtellerie et du tourisme de Sainte-Lucie

