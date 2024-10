L’association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes (CHTA), annonce les thèmes des sessions de son forum de l’industrie de 2024.

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le Caribbean Hospitality Industry Exchange Forum (CHIEF), qui se tiendra du 18 au 20 novembre à North Miami.

MIAMI, Floride – L’Association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes (CHTA) a dévoilé les thèmes et les sessions de son Forum d’échange de l’industrie hôtelière des Caraïbes 2024 (CHIEF), l’événement principal pour le réseautage, l’éducation et les meilleures pratiques entre pairs au sein de l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes. L’événement de cette année, prévu du 18 au 20 novembre 2024 au Kovens Conference Center à North Miami, réunira des hôteliers, des associations et des professionnels du tourisme de toute la région. Le forum promet de fournir des solutions innovantes et des informations précieuses pour aider les entreprises à rester en tête dans le paysage touristique en constante évolution d’aujourd’hui.

Sous le thème “Keeping It Real : Amplifying Caribbean Tourism through Authenticity, Integration, and Immersion”, le CHIEF de cette année proposera des sessions générales et des sessions en petits groupes conçues pour répondre aux défis et aux opportunités les plus pressants de l’industrie.

“Les voyageurs d’aujourd’hui recherchent bien plus que le soleil, la mer et le sable. Ils souhaitent vivre des expériences immersives et personnalisées qui reflètent le véritable esprit des Caraïbes. La riche diversité culturelle de notre région constitue sa plus grande force et fait de l’authenticité l’ultime facteur de différenciation. En mettant l’accent sur la culture, la diversité, la personnalisation et l’innovation, les sessions de CHIEF permettront aux entreprises caribéennes d’exploiter les tendances émergentes et d’offrir des expériences inoubliables aux voyageurs exigeants et motivés par l’expérience”, a déclaré Vanessa Ledesma, présidente-directrice générale de la CHTA.

Les sessions et les sujets clés seront les suivants :

19 novembre 2024 – Sessions générales

Marketing de l’authenticité : Promouvoir la véritable expérience caribéenne

Stratégies de revenus réels : Maximiser les profits grâce à des offres authentiques

20 novembre 2024 – Sessions générales

Compétence culturelle et diversité : Répondre aux besoins d’un public mondial

Technologie et innovation dans l’hôtellerie : Rester à l’avant-garde avec des outils de pointe

Le tourisme sportif : un atout pour la croissance des hôtels et des destinations : Débloquer la croissance pour les hôtels et les destinations

Séances en petits groupes :

Durable par nature : Intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement pour un tourisme authentique

Partenariat avec objectif : Renforcer les collaborations locales pour des expériences authentiques

Le bien-être est important : Priorité à la santé mentale et au bien-être des clients et du personnel

Le tourisme caribéen à l’épreuve des crises : Se préparer au prochain événement majeur

Les vraies saveurs : Mettre en valeur l’authenticité de la cuisine caribéenne pour des expériences mémorables

La stratégie des personnes en action : L’utilisation de mesures pour assurer la réussite des RH

L’engagement authentique : Tirer parti des médias sociaux pour immerger et inspirer

La personnalisation comme source de profit : Améliorer l’expérience des clients pour augmenter le chiffre d’affaires

Naviguer au sein d’une main-d’œuvre multigénérationnelle : Stratégies pour un leadership inclusif

Parallèlement à CHIEF, le populaire Taste of the Caribbean (Goût des Caraïbes) de CHTA sera également de retour, du 18 au 20 novembre. En tant que principale vitrine culturelle et gastronomique de la région, l’événement mettra en avant la compétition amicale et la camaraderie entre les nations insulaires participantes. Le point d’orgue de l’événement, les Taste of the Caribbean Awards, récompensera fièrement le chef caribéen de l’année, le jeune chef caribéen de l’année, le barman caribéen de l’année et le pâtissier caribéen de l’année.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire à CHIEF, veuillez consulter le site www.chtachief.com. Pour plus d’informations sur CHTA, Taste of the Caribbean et d’autres événements à venir, veuillez consulter www.caribbeanhotelandtourism.com.

À propos de l’Association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes (CHTA)

L’Association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes (CHTA) est la principale association des Caraïbes représentant les intérêts des associations nationales d’hôtellerie et de tourisme. Depuis plus de 60 ans, la CHTA est l’épine dorsale de l’industrie hôtelière des Caraïbes. Travaillant avec quelque 1 000 membres hôteliers et alliés, et 32 associations hôtelières nationales, la CHTA façonne l’avenir des Caraïbes et aide ses membres à développer leurs activités. Qu’il s’agisse d’aider à résoudre des problèmes cruciaux en matière de ventes et de marketing, de durabilité, de questions législatives, de technologies émergentes, de changement climatique, de données et d’informations ou de rechercher des moyens et des idées pour mieux commercialiser et gérer les entreprises, la CHTA aide ses membres sur les questions qui comptent le plus.

Contact média :

Claire Kunzman / claire@anythingbutadvertising.com / +1 407 227 8867

