L’ASSOCIATION DE ROBOTIQUE DE L’OECS EST LANCÉE AVEC DES SOUTIENS DE HAUT NIVEAU

Service d’information de Saint-Kitts-et-Nevis (SKNIS)

Vendredi 16 février 2024 – L’Association de robotique de Saint-Kitts-et-Nevis (SKNRA) a franchi une étape importante le mercredi 14 février 2024 en lançant avec succès l’Association de robotique de l’OECS dans le but de faire progresser la robotique et la technologie dans la sous-région de l’OECS.

Le lancement a eu lieu au St. Kitts Marriott Resort en présence d’un certain nombre de dignitaires, dont Son Excellence la Gouverneure générale, Dame Marcella Liburd, le Premier ministre et président de l’Autorité de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), l’honorable Dr Terrance Drew, des chefs de gouvernement de toute l’OECO, des membres du cabinet fédéral de St.

Ricardo Neil, président et fondateur de l’association de robotique de Saint-Kitts-et-Nevis et de l’association de robotique de l’OECO, a décrit le lancement de mercredi comme un moment de fierté pour la SKNRA et comme une étape importante pour la robotique dans la région. Il a déclaré que même si l’OECO est une petite région, “nous avons les capacités de fonctionner comme une unité capable de transformer l’ensemble de l’OECO”.

La nouvelle association régionale a reçu le soutien de la Commission de l’OECO. Le directeur général de l’OECO, M. Didacus Jules, a déclaré que la création de cette nouvelle association pouvait contribuer à faire avancer l’idée de l’intégration régionale.

“L’intégration régionale n’est pas l’affaire des bureaucrates de la Commission, elle ne se limite pas à l’adoption de lois et de règlements. Il s’agit aussi pour les citoyens de l’OECO de voir de nouvelles opportunités s’ouvrir à eux et de contribuer à définir ces opportunités”, a déclaré M. Jules.

Drew a déclaré que la mission de l’Association de robotique de l’OECO s’inscrivait parfaitement dans le cadre des discussions sur l’exploitation des ressources de la région au profit de tous, qui ont eu lieu le premier jour de la 74e réunion de l’Autorité de l’OECO qui s’est tenue à Saint-Kitts-et-Nevis les 14 et 15 février 2024.

“Nous venons d’avoir toute une discussion sur les soins de santé et sur la manière dont nous pouvons utiliser les talents et les ressources de chaque pays pour le bénéfice de tous, et donc, venir ici et reconnaître que l’association de robotique fait un pas dans cette direction signifie que … il est vraiment temps que nous nous rapprochions, que nous mettions nos ressources en commun et que nous en fassions profiter tous nos peuples”, a déclaré le Dr Drew.

L’objectif premier de l’Association de robotique de l’OECO est d’unir les États membres pour tirer parti des technologies de la robotique et de l’automatisation. En se concentrant sur la croissance économique, l’enrichissement de l’éducation et le développement durable, l’association vise à favoriser un environnement de collaboration qui propulse les Caraïbes orientales vers l’avant dans ces domaines.