Saint-Martin toujours en épidémie de dengue et de grippe

Source:Le Pélican. Si les chiffres semblent s’améliorer dans les deux cas, le territoire est toujours placé au stade épidémique pour la dengue et la grippe.

D’après les chiffres publiés en fin de semaine dernière par Santé Publique France, le territoire subit en ce moment deux épidémies. Après une baisse des cas de dengue en tout début d’année, les contaminations repartent à la hausse et Saint-Martin est toujours en phase épidémique. «Près de 115 cas cliniquement évocateurs de dengue ont été vus en médecine de ville au cours des deux dernières semaines, contre près de 160 les deux semaines précédentes», indique Santé Publique France. «Toutefois, cette diminution est à confirmer la semaine prochaine compte tenu des vacances de Carnaval et de la fermeture des cabinets médicaux». Depuis le début de l’épisode en octobre 2023, plus de 1800 cas ont été recensés par les médecins. Plus de 240 personnes sont passées par les urgences depuis cette même période. Le sérotype DENV-2 est majoritairement identifié dans les prélèvements analysés.Saint-Martin subit également une épidémie de grippe depuis plusieurs semaines. «Bien que les indicateurs diminuent, Saint-Martin reste en épidémie», précise Santé Publique France. «Au cours du mois de février, une moyenne de 25 consultations en ville a été recensée contre une moyenne de 45 consultations en janvier. À l’hôpital, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était stable avec en moyenne 3 passages hebdomadaires depuis le début de l’année 2024».