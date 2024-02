L’Autorité de découverte de la Dominique annonce une conférence de presse post-Mas Domnik : Une réflexion sur le “vrai Mas” et un aperçu des festivités à venir

Discover Dominica Authority –

La Discover Dominica Authority est ravie d’annoncer la prochaine conférence de presse post-Mas Domnik Experience, qui aura lieu le mercredi 28 février 2024. L’événement débutera à 10h00 au centre culturel Old Mill.

Mas Domnik, affectueusement connu sous le nom de “The Real Mas”, est une célébration vibrante de la riche culture de la Dominique et de son esprit festif permanent. Cette année, l’expérience Mas Domnik a été un spectacle resplendissant, mettant en valeur un éventail de costumes colorés, des rythmes Calypso et Bouyon entraînants, et l’enthousiasme contagieux des participants et des spectateurs.

La conférence de presse a pour but d’honorer les lauréats des différents concours et compétitions nationaux, en leur offrant une plateforme pour raconter leur parcours captivant et l’impact profond de leurs victoires. Leurs histoires témoignent du talent, du travail acharné et du dévouement qui sont à la base du succès de “The Real Mas”.

Des représentants clés de divers secteurs, y compris la santé environnementale et les fraternités musicales Calypso et Bouyon, participeront à la conférence. Ils partageront leurs évaluations du carnaval de cette année et offriront des perspectives intéressantes pour améliorer les événements futurs.

Les débats de réflexion font partie intégrante de la conférence. Des intervenants tels que des passionnés d’événements, des représentants de la Discover Dominica Authority, du comité des festivals de la Dominique et du comité de la parade routière partageront leurs expériences et leurs points de vue. Ces réflexions offriront une vue d’ensemble de l’expérience Mas Domnik, soulignant à la fois ses triomphes et les domaines à développer.

La conférence donnera également un aperçu des festivités à venir. La DDA dévoilera des informations sur le 13e festival Jazz ‘n Creole, prévu pour le 5 mai 2024.

Tous ceux qui s’intéressent de près au patrimoine culturel dynamique et aux festivités de la Dominique sont invités à se joindre à la célébration des réalisations du Mas Domnik de cette année et à envisager l’avenir du “Real Mas”.

L’événement sera retransmis en direct sur la page Dominica Festivals.