Lors du rassemblement de dimanche, les dirigeants de l’opposition appellent à une “Dominique libre et libérée

“Notre combat n’est même pas contre un ou plusieurs individus ; notre combat est pour une Dominique libre et libérée. Pour nous tous”. C’est ce qu’a déclaré le sénateur de l’opposition Delbert Paris en s’adressant à des centaines de partisans de l’opposition lors d’un rassemblement pacifique qui s’est tenu à Roseau dimanche.

Paris a dit aux partisans qu’ils devaient se rappeler à eux-mêmes ce qu’est une Dominique libre et libérée.

“Une Dominique libre et libérée ressemble à un endroit où les jeunes peuvent travailler dans leur propre pays et y trouver un emploi, sans avoir l’impression qu’ils doivent s’enfuir juste pour pouvoir se nourrir”, a-t-il déclaré. “Une Dominique libre et libérée, c’est un endroit où les gens n’ont pas peur d’aller à l’hôpital.

Paris a poursuivi : “Une Dominique libre et libérée, c’est une Dominique où les gens du NEP [Programme national pour l’emploi] sont payés à temps et où, lorsqu’on trouve du travail en Dominique, on peut être payé”.

Il a ajouté : “Une Dominique libre et libérée, c’est un endroit où nous pouvons tous vivre en paix, avec fierté, et où il n’y a pas qu’un seul groupe qui obtiendra une augmentation de salaire, mais tous les fonctionnaires.”

En outre, il a ajouté qu’une Dominique libre et libérée est un endroit où les personnes qui ont consacré leur vie au service public n’auront pas peur de prendre leur retraite, “parce qu’elles ont l’impression qu’elles ne toucheront pas leur pension”.

Pendant ce temps, le leader de l’opposition, Jesma Paul-Victor, a déclaré à ses partisans que s’ils ne défendent pas quelque chose, ils tomberont dans le piège de n’importe quoi.

“Nous devons sauver notre pays de cette administration”, a-t-elle souligné. “Nous voyons de plus en plus d’entreprises fermer leurs portes et de nouvelles s’ouvrir. Nous devons sauver notre pays de l’inflation fiscale”.

Elle a fait remarquer que de nombreuses personnes se rendent dans les épiceries et se contentent de regarder les rayons.

“Que devient notre pays lorsque nous avons une économie où le pourcentage de notre facture d’importation est bien plus élevé que celui de notre facture d’exportation ? s’interroge Paul-Victor. “Regardez notre pays où nous avons une abondance de fruits, et pourtant nous en voyons plus qui sont laissés à pourrir que vendus.

M. Paul-Victor a également souligné que de nombreux agriculteurs souffrent encore quotidiennement du mauvais état des routes pour se rendre à leur exploitation.

“Nous devons sortir notre pays de la victimisation politique”, a-t-elle fait remarquer. “Je sais qu’il y a tant de gens qui veulent être là cet après-midi mais qui ont peur de ce qui se passera quand ils iront travailler demain. Où en est ce pays ?

Elle pense que la restauration et la construction de la Dominique dépendent uniquement de “chacun d’entre nous et de notre motivation”.

“Ce pays a besoin de moi et de vous. Il a besoin de nous, mais nous devons être unis pour atteindre notre objectif”, a déclaré Mme Paul-Victor.