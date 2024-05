Le 22 mai : Le mouvement “Fanm Patriyot Doubout” porte le flambeau des femmes combattantes

Ce mercredi 22 mai, le mouvement “Fanm Patriyot Doubout” a pris part à une manifestation au Prêcheur pour marquer l’abolition de l’esclavage. La lutte des femmes pour l’abolition de l’esclavage, souvent négligée, a été d’une importance capitale.

Le 22 mai est une date emblématique en Martinique, marquant l’abolition de l’esclavage en 1848. Si de nombreux hommes se sont soulevés contre l’oppression, les femmes ont également joué un rôle crucial dans cette lutte historique.Les manifestations étaient omniprésentes sur toute l’île. À la commune du Prêcheur, le mouvement “Fanm Patriyot Doubout” a également marqué sa présence et fait entendre sa voix. Aux côtés des militants du MIM, ces femmes étaient présentes pour représenter toutes les femmes qui se sont battues contre le colonialisme.

Une lutte passée sous silence

Malgré leur contribution significative aux mouvements de résistance et de révolte à travers l’histoire, les efforts des femmes restent souvent méconnus et sous-estimés. En Martinique, comme ailleurs, de nombreuses femmes ont joué un rôle crucial dans les luttes pour la liberté et la dignité, mais leur contribution est souvent reléguée aux marges de l’histoire.Les manifestations comme celle-ci offrent donc aux mouvements féministes l’occasion de mettre en avant leurs réalisations.

“Aujourd’hui nous ne sommes plus en esclavage, certes, mais le combat continue”, exprime Francine Caruis, présidente de l’association. “Il faut lutter afin que les femmes puissent avoir une implication dans les combats politiques en Martinique. Sommes-nous réellement libres ? C’est la question que je me pose. À l’heure actuelle, je crois qu’il est nécessaire que les femmes se déclarant féministes orientent leur militantisme vers des enjeux plus vastes. Il faut s’attaquer au vrai problème qui est le système dans lequel nous évoluons !”

