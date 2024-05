Le Salon de l’Immobilier, du Logement et du Crédit : Un événement à ne pas rater !

Le Palais des Congrès de Madiana s’apprête à accueillir la 19ème édition du Salon de l’Immobilier, du Logement et du Crédit les 24 et 25 mai 2024. Ce rendez-vous annuel est l’occasion idéale pour les investisseurs, particuliers et professionnels de l’immobilier de se rencontrer et d’échanger. Avec plus de 3000 visiteurs attendus, cette manifestation promet d’être un moment fort pour tous ceux qui souhaitent s’informer et se préparer à de futurs projets immobiliers.

Un Programme Riche et Varié

Le Salon de l’Immobilier, du Logement et du Crédit se distingue par son programme complet qui vise à favoriser les échanges entre les opérateurs du secteur immobilier et les futurs acquéreurs. Au cours de ces deux jours, les visiteurs pourront rencontrer des agences immobilières, des conseils en immobilier d’entreprises, des courtiers, des banques, ainsi que des experts en immobilier, notaires, avocats et huissiers de justice. C’est une opportunité unique de trouver toutes les informations nécessaires pour réussir son projet immobilier.

Les Temps Forts

L’événement sera marqué par plusieurs temps forts, dont la présence du Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) qui offrira des consultations gratuites, accompagné de ses partenaires, notaires, avocats et huissiers de justice, ainsi que de l’Ordre des architectes. Les visiteurs pourront ainsi obtenir des conseils juridiques précieux pour leurs projets immobiliers.

Les Exposants

Les exposants présents couvriront un large éventail d’activités liées à l’immobilier. On retrouvera notamment des agences immobilières comme SAFTI et MEDI IMMOBILIER, des constructeurs et promoteurs immobiliers tels que DIVI HOTEL et MAISON BETERBAT, ainsi que des compagnies d’assurance, de télécommunication et d’énergie solaire. Cette diversité permettra aux visiteurs de trouver des réponses à toutes leurs questions en un seul et même lieu.

Un Accueil Chaleureux

Pour garantir une expérience agréable, des hôtesses et hôtes seront présents pour animer les stands d’accueil et d’orientation. Les parkings du Palais des Congrès de Madiana seront également mis à disposition des visiteurs, facilitant ainsi leur venue.

Informations Pratiques

Le Salon ouvrira ses portes de 10h00 à 19h00, les vendredi 24 et samedi 25 mai 2024. L’entrée sera payante, avec un tarif fixé à 5 euros, afin de répondre aux obligations légales.

Venez nombreux au Salon de l’Immobilier, du Logement et du Crédit pour rencontrer les professionnels du secteur et obtenir tous les conseils nécessaires à la réalisation de vos projets !

Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui vous permettra de faire avancer vos projets immobiliers en toute sérénité.

Pour plus d’informations, contactez Naomy Bernabe, Responsable Evénementiel, par téléphone au 0696 22 79 46 ou par email à alexisnaomy@gmail.com.

