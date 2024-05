VIOLENCE ET POLITIQUE PÉNALE EN FRANCE. Le Repère de M.Laouchez

L’assassinat sauvage le 14 mai 2024, dans l’Hexagone, de deux Agents de la Pénitentiaire, n’est pas le fruit du hasard.

Tous les jours des policiers, des gendarmes, des membres de l’administration des prisons risquent leur vie pour notre sécurité, au contact de voyous qui hésitent de moins en moins à tirer sur les forces de l’ordre avec des armes de guerre.

Je m’incline devant leur courage, leur dévouement, leur abnégation.

Mais le rappel des causes de cette inadmissible violence doit être fait.

Elles sont, pour l’essentiel, au nombre de deux :

Les causes économico-sociales, et les causes politiques.

Au plan économique et social, les souffrances supportées par de trop nombreuses familles pauvres, par des chômeurs, par des jeunes en situation d’échec, par des personnes en butte à des discriminations de toutes sortes, par des drogués et des alcooliques, expliquent bien des révoltes à forme de violences physiques et morales.

Les causes de ces souffrances là ne font évidemment pas l’objet d’une mobilisation suffisante de toute la société, et pas seulement des pouvoirs publics.

Mais les causes purement politiques existent aussi.

Il s’agit de la politique pénale et des moyens qui lui sont alloués en France, tant en termes de personnes qu’en termes d’équipements.

La politique pénale en France conduit à ce que de nombreux délits ne soient jugés que plusieurs années après leur réalisation.

Elle conduit aussi à ce que de nombreux auteurs de crimes et de délits, récidivistes, n’effectuent, et tardivement, qu’une faible partie de leur peine.

La harangue de BAUDOT, qui inspire de nombreux magistrats fortement protégés, n’est pas favorable à la répression.

L’ uniforme n’inspire plus guère de craintes, les forces de l’ordre étant trop souvent plus suspectées que celles du désordre.

Il existe deux pays au moins, où la délinquance a beaucoup reculé au cours des dernières années: les Pays-Bas et le Japon.

La France, en plus de la lutte contre les inégalités, pourrait utilement s’inspirer des actions qui y ont été menées, avec un succès incontestable.

MANMAY AN NOU GADÉ DOUVAN

Maurice Laouchez

