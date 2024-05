LA MARCHE DU 23 MAI PARIS, FRANCE

1998, année du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, marque une rupture décisive dans le régime mémoriel français de la traite et de l’esclavage colonial. Cette célébration ouvre une opportunité inédite pour rendre visible dans l’espace public, médiatique et politique une nouvelle mémoire de l’esclavage. En janvier 1998, le « Comité pour une commémoration unitaire du cent cinquantenaire de l’abolition des nègres dans les colonies françaises », collectif qui « fédère » 300 associations, acte l’organisation d’une « marche silencieuse à Paris le 23 mai 1998 ». Le mouvement reconnaît entièrement la légitimité de commémorer le décret d’abolition et la figure héroïque de Schœlcher, mais une autre mémoire centrée sur les victimes de l’esclavage est revendiquée. L’affirmation, longtemps taboue et honteuse, de « descendants d’esclaves » est clairement assumée.

Le choix de la date retenue pour cette action fondatrice est significatif. En effet, le 23 mai n’est pas la date où l’esclavage a été officiellement aboli en France et elle ne correspond pas à la chronologie institutionnelle de la métropole. Cette date est celle où l’abolition de 1848 est pour la première fois entrée en application dans un outremer français, en l’occurrence en Martinique. Elle a donc été choisie pour organiser la marche de 1998 afin que les «descendants d’esclaves » puissent donner un écho à leur histoire.