“Relais du Mawonaj” : Commémoration Sportive à Rivière-Pilote

Ce mardi 21 janvier annonçait la veille de la toute première édition du “Relais du Mawonaj”. Il s’agit d’une course à relais organisée pour symboliser la révolte des esclaves en Martinique, à l’occasion du 22 mai. L’événement est organisé par la ville de Rivière-Pilote. Lors d’une conférence de presse menée par Jean François Beaunol, le maire de la commune, les préparatifs étaient au centre des discussions. Les capitaines des différentes équipes faisaient partie du public.

Bien plus qu’une simple course

La course vient remplacer celle du “Nèg Marron”, une compétition historique qui se déroulait autrefois entre Saint-Pierre ou Prêcheur et Fort-de-France. Avec l’arrêt de cette dernière, le “Relais du Mawonaj” a été créé pour maintenir vivante la tradition de commémoration de la résistance contre l’esclavage en Martinique. Le terme “Mawonaj” fait référence à l’entraide, car les esclaves s’échappaient pour former des communautés libres.

La course débutera à 7 heures du matin, marquant ainsi le début d’une journée chargée d’émotions et d’efforts. 15 équipes y participeront. Ces dernières, composées de neuf membres chacune, se prépareront avec détermination pour relever ce défi sportif. Chaque étape du relais sera l’occasion pour les coureurs de se surpasser, de se soutenir mutuellement et de transmettre le flambeau avec détermination.

Les équipes qui participeront seront :

Rénovation (2 équipes)

Asc. Police (2 équipes)

Athletic Club Saléen (2 équipes)

Vauclin athlétique club

Mairie Sportive de Fort-de-France

F.R. La Digue

Assaut de Saint-Pierre

Golden Star

“Nous sommes extrêmement satisfaits d’avoir un partenaire comme le maire de Rivière-Pilote, qui a déjà exprimé son souhait de reconduire l’événement l’année prochaine. Cela nous comble de satisfaction,” ,

témoigne Yves Monplaisir, président du club “Rénovation”. “Il est essentiel de souligner que le besoin de compétition est profond chez les athlètes.”

