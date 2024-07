Le discours du Premier ministre sur le changement climatique ne s’adresse pas qu’aux Dominicains

Dominica News Online – (EN)

Lors de son discours à la nation, jeudi soir, intitulé “De Maria à Beryl : la nouvelle réalité des ouragans dans les Caraïbes”, le Premier ministre a déclaré que le changement climatique n’était pas un problème pour les Dominicains :Lors de son discours à la nation jeudi soir, intitulé “De Maria à Beryl : la nouvelle réalité des ouragans dans les Caraïbes”, le Premier ministre Roosevelt Skerrit a insisté sur la nécessité urgente de financer le changement climatique : Une vision pour protéger les Dominicains”, le Premier ministre Roosevelt Skerrit a insisté sur l’urgence d’une réforme du financement de la lutte contre le changement climatique dans les Caraïbes.

Il a clairement indiqué que la crise climatique actuelle était imputable à des acteurs extérieurs aux Caraïbes.

“Mon message ce soir ne s’adresse pas seulement aux habitants de la Dominique, mais aux habitants du monde entier. La CARICOM a tiré la sonnette d’alarme [et] la réalité est que nous ne sommes pas la cause de la crise climatique mondiale, mais que nous en sommes les victimes”, a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : “Je sais que les habitants de la Dominique ne sont pas les seuls à écouter mon message ce soir. Des ONG internationales, des gouvernements, des ambassadeurs et des dirigeants du monde entier. Nous avons besoin de ressources qui ne nous aideront pas seulement à reconstruire après les tempêtes, mais aussi de ressources qui permettront à nos communautés de construire des infrastructures plus résistantes. Des routes, de l’électricité, de l’eau et des maisons.

L’un des problèmes immédiats évoqués par le Premier ministre est l’augmentation des taux d’assurance qui, selon lui, fait grimper en flèche le coût de la vie. Nous devons travailler avec les compagnies d’assurance afin d’aborder la question du coût et de la disponibilité des assurances aux niveaux régional et international”, a-t-il insisté.

Soulignant cette chaîne de causalité, M. Skerrit a encouragé les Dominicains à prêter attention au changement climatique, non seulement en tant que discussion internationale éloignée de leur réalité, mais aussi en tant que facteur ayant un impact sérieux sur l’ensemble de la vie dans le pays.

“Si vous vous inquiétez du coût de la vie, vous devriez vous inquiéter du changement climatique… parce que, mes frères et sœurs, je suis ici pour vous dire que ces choses sont liées”, a affirmé M. Skerrit.

Il a ajouté qu’il serait heureux de partager des vidéos, des photos et des témoignages sur l’impact du climat sur le peuple dominicain.

“La population de la Dominique doit être résiliente”, a-t-il encouragé. “Nous devons nous préparer car la prochaine tempête arrive.

Selon M. Skerrit, ces préparatifs consistent notamment à redoubler d’efforts dans le domaine de l’agriculture et à renforcer la sécurité alimentaire. Il est également nécessaire d’accéder rapidement aux zones reculées après une tempête en affinant la stratégie des équipes de gestion des urgences du pays.

M. Skerrit a ajouté : “Nous devons construire nos systèmes énergétiques qui nous permettront de produire de l’électricité dans nos communautés et de rétablir l’électricité plus rapidement après les tempêtes.”

L’objectif est d’accroître l’autonomie dans un monde en mutation.

