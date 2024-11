Le maire du Lamentin et la Caf renouvellent leur partenariat

Fédérer, donner de l’espoir aux familles, l’ambition de réussir… Tels pourraient être les maîtres-mots du renouvellement de l’engagement signé ce lundi 28 octobre entre la ville du Lamentin et la Caf de la Martinique.

Le projet de territoire porté par cette convention se décline en quatre thématiques : la petite enfance, la jeunesse, la parentalité et l’animation de la vie sociale. Auxquels on doit ajouter quatre axes transversaux : la précarité, le logement, le plan territorial d’accessibilité aux services, la citoyenneté et la laïcité.

Cette nouvelle convention signée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 vient proroger un partenariat couronné de succès. Le projet de territoire 2024-2028 porté par la Convention territoriale globale ? Bâtir un projet social fort, agissant sur la cohésion.

Ainsi, à titre d’illustration :

Pour la Parentalité

o L’implantation d’une maison de la famille,

o La multiplication des actions dans le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité).

o La création d’une mission de coordination parentalité.

Pour la Jeunesse

o La création d’un parcours d’insertion pour les jeunes de 16 à 25 ans,

o Des campagnes de formation en direction des partenaires locaux et des familles sur les services proposés par la CAF et la ville,

o Le déploiement de l’offre d’accueil de loisirs du mercredi dans les quartiers.

Pour l’Animation de la vie sociale

o La création d’un centre social,

o L’accompagnement et formation des associations (JVA, MACPA…),

o Le soutien et la valorisation des initiatives citoyennes et associatives par l’octroi de subventions.

Pour le Logement

o L’accompagnement des familles dans le cadre des problématiques spécifiques : indivision, amélioration de l’habitat,

o L’expérimentation du dispositif « permis de louer »,

o L’implantation d’un Foyer de Jeunes Travailleurs.

Source : Caf

