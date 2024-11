Le pape François a décliné l’invitation de se rendre à Paris pour la réouverture de Notre-Dame le 7 décembre.

Il pourrait plutôt se rendre en Corse le 15 décembre, une première historique pour l’île. La visite d’Ajaccio coïnciderait avec un colloque sur la piété populaire, un sujet cher au pape. Ce choix reflète la préférence de François pour des événements moins mondains et plus spirituels, alignés sur son engagement envers les périphéries et les communautés modestes. Il semble aussi influencé par sa relation étroite avec le cardinal François-Xavier Bustillo, figure appréciée des Corses et acteur clé dans l’éventuelle visite papale.

