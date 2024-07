Le papier à l’ère du numérique : Préférences et perceptions des consommateurs

À l’ère du numérique, où chaque minute voit la publication de millions de contenus en ligne, le rôle du papier et de l’imprimé est souvent remis en question. Pourtant, une étude réalisée par Two Sides révèle que les consommateurs continuent de privilégier le papier pour diverses formes de communication, tout en exprimant des inquiétudes croissantes concernant le numérique.

Les Préférences de Lecture : Le Papier Reste Préféré

L’enquête, menée par Toluna auprès de plus de 10 700 personnes dans dix pays, montre une nette préférence pour les livres et magazines en version papier. Globalement, 72 % des sondés préfèrent les livres imprimés, et 55 % favorisent les journaux papier par rapport à leurs équivalents numériques. En France, cette tendance est encore plus marquée : 85 % des Français préfèrent les livres imprimés, et 43 % préfèrent consulter leurs factures bancaires sur papier, contre 21 % sur ordinateur​

Confiance et Compréhension : L’Imprimé en Tête

L’étude révèle que 65 % des répondants estiment avoir une compréhension plus profonde en lisant sur papier, comparé aux sources d’information en ligne. La confiance dans les actualités lues dans les journaux papier est également plus élevée (51 %) que celle accordée aux réseaux sociaux (24 %). En France, 62 % des sondés font confiance aux actualités imprimées, et 74 % s’inquiètent de la disparition potentielle de la presse papier​

Inquiétudes Sanitaires et Burnout Numérique

L’utilisation excessive des appareils électroniques suscite des préoccupations sanitaires chez 52 % des sondés, qui craignent des effets négatifs tels que la fatigue oculaire, les troubles du sommeil et les maux de tête. En France, cette inquiétude est partagée par 62 % des répondants. Par ailleurs, 69 % des sondés à l’échelle mondiale estiment qu’il est important de savoir “déconnecter” pour profiter pleinement de la lecture de livres et de magazines​

Efficacité de la Publicité : Le Papier Devant le Numérique

La publicité en ligne est généralement perçue de manière négative, avec 72 % des sondés affirmant ne pas prêter attention à la plupart des publicités en ligne. À l’inverse, 46 % des répondants se déclarent plus enclins à agir après avoir vu une publicité dans un journal ou un magazine. En France, 59 % des consommateurs prêtent davantage attention aux messages publicitaires sur papier qu’aux emails publicitaires​

Droit de Choisir et Sécurité des Données

L’étude met en lumière le désir des consommateurs de pouvoir choisir la manière dont ils reçoivent les communications de leurs banques et fournisseurs de services. En France, 84 % des sondés estiment qu’ils ne devraient pas payer un surcoût pour recevoir des factures papier. De plus, 76 % des Français s’inquiètent de la sécurité de leurs informations personnelles stockées électroniquement​

L’étude de Two Sides démontre que, malgré l’omniprésence du numérique, le papier conserve une place importante dans les préférences des consommateurs. La confiance, la compréhension, et les préoccupations sanitaires et sécuritaires sont autant de facteurs qui expliquent cette préférence persistante pour le papier et l’imprimé à l’ère du numérique.

