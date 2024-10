Le préfet de la Martinique prolonge les mesures administratives pour répondre aux violences urbaines

Dans un contexte de tensions croissantes liées à la crise de la vie chère, le préfet de la Martinique a pris des mesures strictes pour maintenir l’ordre public et protéger la population. Face aux atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens, plusieurs arrêtés de prolongation ont été émis. Ils incluent notamment un couvre-feu, ainsi que des interdictions concernant la vente de carburant et d’artifices pyrotechniques.

Ces mesures, transmises par un communiqué daté d’hier lundi 14 octobre, en vigueur du 14 au 21 octobre 2024, visent à garantir un retour au calme tout en prévenant de nouvelles dégradations.

Les tensions liées à la vie chère ont conduit à des épisodes de violences urbaines en Martinique, mettant en danger la sécurité des personnes et des biens. Pour répondre à cette situation, le préfet a prolongé plusieurs mesures administratives. Le but : endiguer ces violences et restaurer un climat de sécurité sur l’ensemble du territoire.

1. Prolongation du couvre-feu

L’une des principales mesures est la prolongation du couvre-feu instauré sur toute l’île. Du 14 au 21 octobre 2024, les déplacements seront interdits entre 21h00 et 05h00, sauf pour des raisons impérieuses de santé ou dans le cadre d’activités professionnelles. Cette mesure vise à prévenir les troubles nocturnes et à éviter les rassemblements propices aux débordements. Les forces de l’ordre procéderont à de nombreux contrôles pour s’assurer du respect strict de cette disposition.

Ce couvre-feu a pour objectif de limiter les actions violentes et de donner aux autorités le temps nécessaire pour restaurer l’ordre public dans les zones touchées par les émeutes. “Nous devons tous faire preuve de responsabilité pour protéger notre île et ses habitants,” a déclaré un représentant de la préfecture.

2. Interdiction de vente de carburant et produits dangereux

En parallèle, le préfet a également renouvelé l’interdiction de la vente et du transport de carburants et de certains produits inflammables ou corrosifs. Cette interdiction s’applique sur tout le territoire jusqu’au 21 octobre 2024, dans l’objectif de limiter les risques de violences liées à l’utilisation de ces produits. Les stations-service et commerces de détail sont donc concernés par cette mesure.

Cette disposition s’inscrit dans une volonté de prévenir l’utilisation de ces produits dans des actes de vandalisme ou de violence. “La sécurité des biens et des personnes passe par une régulation stricte des produits dangereux,” précise la préfecture dans son communiqué.

3. Interdiction d’artifices et de produits pyrotechniques

Autre mesure prolongée jusqu’au 21 octobre 2024 : l’interdiction de la vente, du transport et de l’utilisation d’artifices de divertissement, de produits pyrotechniques et de certains explosifs. Cette réglementation concerne l’ensemble des communes du territoire et a pour but de réduire les risques d’incendies ou d’accidents liés à leur usage.

Ces produits, souvent utilisés lors des manifestations violentes, posent un danger important pour les forces de l’ordre, les manifestants eux-mêmes, et les riverains. En instaurant cette interdiction, les autorités cherchent à protéger la population contre les débordements potentiels.

VOICI LES COMMUNIQUÉS

