Le Premier ministre Drew continue d’exhorter les parents à accéder au Fonds médical pour enfants pour obtenir une aide financière

Basseterre, ST. KITTS-ET-NEVIS, le 25 février 2024 (Attaché de presse, Cabinet du premier ministre) –

Le Premier ministre et ministre de la Santé de la Fédération, l’hon. Le Dr Terrance Drew souligne l’importance pour les parents de Saint-Kitts-et-Nevis de la procédure visant à obtenir une aide financière du Fonds médical pour les enfants.

L’initiative, qui offre une aide financière aux familles défavorisées ayant des enfants ayant besoin d’un traitement médical en dehors de la Fédération des îles jumelles, a été introduite par le Dr Drew lors de sa prise de fonction en 2022.

Lors de sa participation à la 46e réunion ordinaire de la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) en Guyane, le Dr Drew a reçu un appel téléphonique d’un parent inquiet resté chez lui à Saint-Kitts-et-Nevis. Réfléchissant à l’urgence de la question, il s’est rendu sur sa page Facebook officielle pour s’adresser à la communauté.

“Je viens de recevoir un appel d’un parent demandant de l’aide pour son enfant auprès du fonds médical pour l’enfance”, a posté le Dr Drew sur sa page Facebook.

Il a ajouté : « Un petit rappel que le programme est ouvert à tous les citoyens, tant à Saint-Kitts qu’à Nevis. Il suffit d’une référence du médecin et vous pouvez contacter mon bureau [au siège du gouvernement sur Church Street] ».

“Nous voulons aider autant de nos enfants que possible, et un certain nombre de nos enfants bien-aimés en ont déjà bénéficié et sont heureusement en vie aujourd’hui. Les parents n’ont plus besoin de dépendre des feuilles de parrainage [pour collecter des fonds] pour déterminer si leur enfant survit. ou meurt”, a affirmé le dirigeant de Saint-Kitts-et-Nevis.

En outre, le Premier ministre Drew a réaffirmé son engagement envers la philanthropie, en engageant une partie de son salaire à des causes caritatives en faveur des personnes dans le besoin.

“Je continuerai à reverser une partie de mon salaire à des causes caritatives au profit de ceux qui en ont besoin”, a déclaré le Premier ministre Drew, qui a conclu son rappel avec les hashtags ” #OurChildrenMatter #CaringForYou “.

Pour de plus amples renseignements ou de l’aide concernant le Fonds médical pour les enfants, les personnes concernées sont encouragées à contacter le Bureau du Premier ministre (PMO) au siège du gouvernement sur Church Street ou le ministère du Développement social

