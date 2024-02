Réédition du “Livre des Merveilles” de Marco Polo – Commandez-le !

Découvrez les splendeurs de l’Orient à travers les yeux d’un des plus grands explorateurs de l’histoire. La Société d’Histoire des Français de Chine est fière d’annoncer la renaissance tant attendue du “Livre des Merveilles” de Marco Polo, une œuvre classique qui a captivé l’imagination des lecteurs pendant des siècles. Avec une fin avril comme ligne de mire, ce projet de réédition n’est pas seulement une reproduction ; c’est une plongée dans l’histoire avec une qualité d’édition artisanale qui promet de ravir les sens et l’esprit. Joignez-vous à la Société d’Histoire des Français de Chine dans cette aventure littéraire et historique pour assurer que ce trésor du patrimoine mondial continue d’inspirer pour les générations à venir.Réédition du “Livre des Merveilles” de Marco Polo

La Société d’Histoire des Français de Chine est heureuse de relancer le projet de réédition du “Livre des merveilles et autres récits de voyages et de textes sur l’Orient“.

Face à des délais trop courts et par manque de souscripteurs, le projet est aujourd’hui relancé. D’ici fin avril, l’objectif est d’atteindre au moins un quorum de 100 commandes afin que le projet puisse se concrétiser (avec des coûts d’impression raisonnables).

Pour rappel, le Livre des merveilles et autres récits de voyages et de textes sur l’Orient est un recueil de récits de voyageurs vers l’Orient datant des XIIIe et XIVe siècles et dont le plus fameux est sans nul doute le Livre des Merveilles ou Devisement du Monde de Marco Polo.

L’édition proposée, riche de 265 peintures réalisées en partie par le fameux Maître enlumineur de la Mazarine, calligraphiée en ancien français (nos yeux modernes devront donc travailler un peu pour la lire) a été établie vers 1410-1412 (la Guerre de Cent Ans n’était pas encore terminée).

Elle sort tout droit des archives de la BnF, dont les équipes ont été rencontrées l’été dernier.

Le travail d’édition sera confié à un imprimeur chinois : la reliure traditionnelle à la ficelle des six livrets sera cousue main, le texte et les enluminures étant imprimés sur un papier de riz de qualité, tandis que la couverture sera composée d’une fine couche cartonnée couverte de soie à motif de dragons. Le tout sera présenté sous la forme d’un coffret chinois traditionnel bleu.

Le coût sera de 800 RMB par exemplaire et la Société d’Histoire des Français de Chine s’engage à livrer les ouvrages au cours du mois de juin 2024.

Innovation : la Société d’Histoire des Français de Chine propose également la livraison en France (métropolitaine) au prix de 115 EUR.

Bref, un ouvrage vraiment unique et exceptionnel !

Pour commander l’ouvrage et participer au projet :

https://www.helloasso.com/associations/societe-d-histoire-des-francais-de-chine/collectes/reedition-le-livre-des-merveilles-de-marco-polo

Kevin LOGNONÉ