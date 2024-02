INAUGURATION DU DISTRIBUTEUR DE PRODUITS D’HYGIENE INTIME AU COLLEGE EDOUARD GLISSANT (LAMENTIN)

La précarité menstruelle constitue un enjeu important de santé publique, d’égalité et de solidarité qui touche plus d’une femme sur dix en France. Faute de moyens financiers, celles-ci ne peuvent pas acheter suffisamment de produits menstruels, mettant en danger leur santé gynécologique, leur vie sociale, affective et professionnelle. En Martinique, 29% de la population vit sous le seuil de pauvreté (INSEE 2017) et les jeunes filles sont particulièrement impactées par ce phénomène d’où une précarité menstruelle plus accentuée par rapport à l’hexagone.