MOIS DE L’HISTOIRE NOIRE : Redéfinir l’utilisation des mots liés à l’esclavage des Africains dans les Amériques

Desmond Bollers -(Dominica News)

Dans un effort pour diminuer l’horreur du crime contre l’humanité que représente l’esclavage, les apologistes de l’esclavage ont propagé le faux récit selon lequel les Africains qui ont été transportés à travers l’Atlantique entre 1500 et 1850 avaient déjà été esclaves en Afrique et que, par conséquent, personne ne devrait avoir de problème avec l’esclavage dans les Amériques.

Nous, Africains, tant dans les Amériques qu’en Afrique, devons faire attention au langage que nous utilisons, de peur de souscrire involontairement à ce faux récit et de le promulguer.

Prenons l’exemple de l’utilisation des termes “traite des esclaves”, “marchands d’esclaves” et “navires négriers” pour désigner le trafic d’Africains kidnappés à travers l’Atlantique, les personnes qui se sont livrées à cette horrible entreprise et les navires qui ont transporté les victimes du kidnapping.

victimes d’enlèvement. Nous devons caractériser correctement l’ensemble du système. Les Africains n’étaient pas des esclaves en Afrique. Ils ont été capturés lors de guerres intertribales déclenchées par les Européens, soit par la menace, soit par la corruption.

Par conséquent, les personnes qui transportaient ces victimes d’enlèvement/prisonniers de guerre à travers l’Atlantique n’étaient pas des “marchands d’esclaves”, mais des trafiquants d’êtres humains. Les navires étaient des navires de traite d’êtres humains, et le commerce était de la traite d’êtres humains et non de la “traite d’esclaves”. Nos ancêtres n’ont été réduits en esclavage que lorsqu’ils ont été vendus sur les “marchés aux esclaves” après avoir débarqué aux Amériques ; ils sont alors devenus des Africains asservis. Nous ne parlons jamais des “indentures irlandaises” ou des “indentures” lorsque nous parlons des Irlandais engagés, alors pourquoi ne pas accorder le même respect aux Africains et ne pas utiliser les termes “esclaves africains” ou “les esclaves” pour désigner les Africains réduits en esclavage.

De même, nous ne devrions jamais utiliser les termes “révolte d’esclaves” ou “soulèvement d’esclaves” pour désigner leurs tentatives d’obtenir leur liberté. Il s’agissait plutôt de révoltes ou de soulèvements d’Africains réduits en esclavage. Un autre exemple de la manière dont les défenseurs de l’esclavage utilisent le langage pour influencer notre réflexion sur l’institution est l’utilisation du terme “fugue” pour décrire le marronnage, comme si les marrons étaient des enfants malheureux ou mécontents qui s’enfuyaient de chez eux.

Nous ne dirions pas que Papillon s’est “enfui” de l’île du Diable ou que les prisonniers de guerre se sont “enfuis” des camps de prisonniers de guerre. Les Africains réduits en esclavage ne se sont pas “enfuis” des plantations ou des mines, ils se sont évadés. S’échapper ou même planifier une évasion exigeait énormément de courage, de détermination et de force d’âme. Les dangers comprenaient la traque par les traqueurs noirs Miskito/Miskito Zambo et le déchirement par les “Bloodhounds” cubains qui n’étaient pas en réalité des limiers mais des chiens d’attaque (Dogo Cubano) élevés spécifiquement pour chasser les Africains.

De même, nous ne devrions jamais dire que “des esclaves ont été importés dans le pays x”. Cette information devrait être rendue par “des Africains kidnappés ont été acheminés vers le pays x et vendus comme esclaves”

J’insiste sur ces points lorsque je donne le cours en ligne “Freedom Fighters of the Caribbean” (Combattants pour la liberté des Caraïbes).

En résumé, nous devons réfléchir attentivement au message que nous transmettons lorsque nous utilisons les mots que les apologistes de l’esclavage ont délibérément associés à l’esclavage.

