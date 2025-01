Le président de la Guyana promet plus de paiements en espèces aux citoyens

Les citoyens guyanais, qui bénéficient déjà de la forte croissance économique de leur pays grâce à un paiement gouvernemental d’environ 500 USD pour chaque personne âgée de 18 ans et plus, peuvent s’attendre à recevoir davantage d’argent à l’avenir.

« Cette subvention en espèces n’a pas pour vocation d’être un paiement unique », a déclaré le président, Dr. Irfaan Ali, lors d’une allocution du Nouvel An.

Il a réaffirmé l’engagement de son administration à faire en sorte que les Guyanais profitent des ressources naturelles de leur pays.

« Nous nous engageons à effectuer de futurs transferts directs en espèces à nos citoyens », a-t-il ajouté.

Le gouvernement prévoit que ces paiements augmenteront les revenus des ménages, stimuleront les entreprises locales et encourageront l’investissement dans l’éducation et l’entrepreneuriat, en particulier pour les populations vulnérables.

L’économie de la Guyana, alimentée par le secteur pétrolier, a connu la plus forte croissance mondiale du produit intérieur brut (PIB) par habitant ces dernières années.

Le pays a également enregistré la croissance du PIB par habitant la plus rapide de la dernière décennie.

Le président Ali a déclaré que la Guyana demeure l’étoile montante de la croissance économique mondiale.

Il a aussi souligné que cette croissance n’est pas uniquement due au pétrole, puisque le secteur non pétrolier a progressé de plus de 40 % depuis 2019.

« La promesse d’une vie meilleure pour chaque Guyanais n’est plus un rêve lointain. Elle devient une réalité irréversible », a-t-il affirmé.

