Le président sortant de la CARICOM, le Premier ministre Roosevelt Skerrit, se penche sur les réalisations de l’organisation (avec adresse complète).

Dans son discours d’adieu en tant que président sortant de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), le Premier ministre dominicain Roosevelt Skerrit a souligné les progrès significatifs réalisés par la communauté en 2023.

M. Skerrit a déclaré : “L’année 2023 est restée gravée dans nos mémoires, non seulement en raison des défis mondiaux auxquels nous avons été confrontés, mais aussi en raison de l’esprit inébranlable et de l’action collective qui définissent la CARICOM. À maintes reprises, nous nous sommes montrés à la hauteur de la situation, et il n’est donc que juste que nous nous réunissions aujourd’hui pour reconnaître les progrès significatifs accomplis sur différents fronts.”

Le Premier ministre a exprimé son immense fierté et sa gratitude au moment de conclure son mandat, reconnaissant le soutien des autres chefs de gouvernement, du secrétaire général et du personnel du secrétariat de la CARICOM, des institutions, organes et organismes de la CARICOM, des partenaires internationaux de la CARICOM, de son équipe à la Dominique et des citoyens de la Communauté.

Sous sa direction, la CARICOM a pris des mesures concrètes en faveur de l’autosuffisance grâce à la poursuite de la mise en œuvre de la politique agricole communautaire (PAC), en encourageant l’innovation et la collaboration entre les agriculteurs. Cela s’est traduit par une augmentation des crédits budgétaires alloués à l’agriculture dans les États membres, l’introduction de nouvelles cultures, l’amélioration des investissements et des collaborations transfrontalières, l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles politiques et lignes directrices en matière de commerce agricole, ainsi que l’identification et l’adoption de produits d’assurance susceptibles d’être utiles aux agriculteurs de la région.

M. Skerrit a également souligné la signature d’un accord de double imposition qui a facilité le commerce et l’investissement au sein de la Communauté, renforçant la résistance économique et conduisant à des signes positifs de reprise dans les secteurs du tourisme.

Le Premier ministre a insisté sur le plaidoyer de la CARICOM en faveur d’une action climatique ambitieuse, en se faisant le champion du plan d’action climatique des Caraïbes. Il s’est dit préoccupé par la prochaine saison active des ouragans et par la nécessité de rendre opérationnel le Fonds pour les pertes et les dommages.

Pour ce qui est de l’avenir, M. Skerrit s’est dit impatient de participer à la conférence sur les PEID qui se tiendra à Antigua-et-Barbuda en mai, au cours de laquelle les besoins et les préoccupations propres à la CARICOM pourront être mis en évidence et l’action collective encouragée.

Vous trouverez ci-dessous l’intégralité du discours du Premier ministre.

Allocution

par

Honorable Roosevelt Skerrit

Président sortant du CARICOM et

Premier ministre de la Dominique

à l’occasion de la

quarante-sixième réunion ordinaire de la Conférence des chefs de gouvernement

des chefs de gouvernement de la

Communauté des Caraïbes (CARICOM)Centre culturel national

Georgetown, Guyana

25 février 2024

● Votre Excellence, Dr. Mohamed Irfaan Ali, président de la République coopérative de Guyane et président de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM,

● Dr. Carla Barnett, secrétaire générale

● Excellences ,

● Mesdames et messieurs distinguésAvec votre permission, j’adopterai les protocoles déjà établis pour la cérémonie de ce soir.Alors que je me tiens devant vous aujourd’hui, concluant mon mandat de président de la CARICOM, je le fais avec un cœur rempli d’une immense fierté et d’une grande gratitude. Comme toujours, ce fut un immense privilège de servir cette remarquable communauté en tant que président et, au moment de passer le flambeau, je le fais avec un profond sentiment d’accomplissement pour ce que nous avons réalisé au cours de mon mandat.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mes collègues chefs de gouvernement, au secrétaire général et au personnel du secrétariat de la CARICOM, aux institutions, organes et organismes de la CARICOM, aux partenaires internationaux de la CARICOM, à mon équipe en Dominique et aux citoyens de la Communauté pour leur soutien inestimable.

L’année 2023 est restée gravée dans nos mémoires, non seulement en raison des défis mondiaux auxquels nous avons été confrontés, mais aussi en raison de l’esprit inébranlable et de l’action collective qui caractérisent la CARICOM. À maintes reprises, nous nous sommes montrés à la hauteur de la situation, et il n’est donc que juste que nous nous réunissions aujourd’hui pour reconnaître les progrès significatifs réalisés sur différents fronts.

Au cours de l’année écoulée, nous avons pris des mesures concrètes en faveur de l’autosuffisance grâce à la poursuite de la mise en œuvre de la politique agricole communautaire (PAC), en encourageant l’innovation et la collaboration entre nos agriculteurs.

Ces mesures comprennent l’augmentation des dotations budgétaires à l’agriculture dans les États membres, l’introduction de nouvelles cultures, l’amélioration des investissements et des collaborations transfrontalières, l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles politiques et lignes directrices en matière de commerce agricole, ainsi que l’identification et l’accord sur d’éventuels produits d’assurance au profit des agriculteurs de la région. Cela signifie que nous restons sur la bonne voie pour atteindre les 25 objectifs de l’initiative pour la sécurité alimentaire d’ici à 2025, le plus important étant de réduire notre facture d’importations alimentaires et de faire progresser la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la Communauté.

Avec la signature d’un accord de double imposition facilitant le commerce et l’investissement au sein de la Communauté, nous avons renforcé notre résilience économique et presque immédiatement vu des signes positifs de reprise dans nos secteurs touristiques respectifs, un pilier essentiel de nos économies.

En tant que collectivité, nos appels continus à la sensibilisation au changement climatique se sont répercutés sur la scène mondiale. Nous avons plaidé en faveur d’une action climatique ambitieuse, en défendant le plan d’action climatique des Caraïbes, qui préservera notre avenir des effets dévastateurs du changement climatique.

La prochaine saison des ouragans s’annonçant extrêmement active, je souhaite que nous continuions à mettre l’accent sur les vulnérabilités de notre région et sur la nécessité de rendre opérationnel le Fonds pour les pertes et les dommages.

J’attends donc avec impatience la conférence sur les PEID qui se tiendra à Antigua-et-Barbuda en mai de cette année, au cours de laquelle nous pourrons continuer à mettre en évidence les besoins et les préoccupations propres à la CARICOM et à faire progresser l’action collective.

Sur le front des relations internationales, nous avons approfondi l’engagement avec les partenaires internationaux et obtenu un soutien crucial pour nos priorités de développement. Mais je tiens à souligner tout particulièrement le succès du premier sommet CARICOM-Arabie saoudite qui s’est tenu à Riyad en novembre de l’année dernière.

Le sommet s’est fortement concentré sur les opportunités d’investissement, l’Arabie saoudite s’engageant à soutenir nos secteurs de l’infrastructure, de l’énergie renouvelable, du tourisme et de l’agriculture.

Permettez-moi de profiter de ce moment pour remercier publiquement Son Excellence Adel bin Ahmed Al-Jubier, d’Arabie saoudite, de nous avoir rejoints à l’occasion de cette quarante-sixième réunion, ce qui témoigne de l’engagement de son pays à renforcer les liens avec la CARICOM.

Mesdames et Messieurs, ces réalisations ne sont pas de simples notes de bas de page ; elles représentent l’esprit collectif des Caraïbes. Elles représentent l’engagement inébranlable de nos gouvernements, le dévouement de nos populations et le pouvoir de la collaboration régionale.

C’est notre foi commune en la collaboration qui nous a permis de rester pacifiques à une époque où d’autres régions du monde se sont effondrées et ont eu recours à l’agitation. Chaque famille est confrontée à des frictions. Mais les familles fortes gèrent les désaccords avec respect et compréhension. Elles privilégient la communication ouverte, l’écoute active et le compromis, en se souvenant de l’amour et des valeurs communes qui les lient.

Mes amis, lorsque j’ai commencé ce discours en parlant de mon immense fierté, je l’ai fait avec des souvenirs encore frais de ce que nous avons accompli en tant que groupe lorsque nous nous sommes réunis en famille en décembre à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, pour aborder avec maturité les tensions entre nos deux frères.

Nous avons fait la une de l’actualité internationale, non pas pour des troubles, des guerres ou des violences, mais pour avoir accueilli des délibérations matures et proactives qui ont créé un modèle que d’autres dans le monde feraient bien de suivre.

C’est donc avec un grand sentiment de fierté pour nos réalisations que je passe le relais à Son Excellence le Dr Irfaan Ali, président de la Guyane, et que je l’assure de mon soutien indéfectible.

Au terme de ma présidence, j’ai encore plus d’estime pour l’esprit communautaire qui sous-tend notre mouvement d’intégration.

Je suis convaincu que l’esprit d’unité et de détermination des Caraïbes continuera à nous guider. Nous avons le talent, les ressources et la volonté collective de surmonter tous les obstacles. Continuons donc à travailler ensemble, main dans la main, pour construire un avenir meilleur pour nos Caraïbes bien-aimées, un avenir où chaque pays prospère et où chaque voix est entendue.

Je vous remercie. Longue vie à la CARICOM ! Longue vie aux Caraïbes !